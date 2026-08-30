עו"ד תומר בזיני הפך בכמה רגעים לגיבור שהצליח למנוע אסון כבד. במהלך נסיעה עם אשתו וילדיו באוטובוס שעשה את דרכו לשמורת האלמוגים באילת, הבחין בזיני כי הנהג איבד הכרה. הוא זינק לתא הנהג, השתלט על ההגה, לחץ על הבלם - ועצר את האוטובוס. "אמרתי לעצמי שהילדים שלי באוטובוס הזה, חייבים לצאת מהסיפור הזה", סיפר בזיני ל-ynet.

גלריה האוטובוס שבזיני הצליח לעצור

משפחת בזיני יצאה לנופש של סוף שבוע כדי לחגוג יום הולדת לאחת הבנות. בשבת בצהריים הם עלו על קו 15 של אגד בתחנת המלונות. "הילדים רצו לשבת במושב האחורי, אז בהתחלה התיישבנו שם", סיפר בזיני. "אחר כך אמרתי לאשתי שאני אגיע עם בחילה, והיא הציעה שנעבור לכיסא שמאחורי הנהג. הילדים נשארו מאחור. בסך הכול היינו כ-20 נוסעים על האוטובוס".

בזיני סיפר עוד: "לפני מלון 'לאונרדו קלאב' הוא נכנס לכיכר, לא סיים את הסיבוב עד הסוף, ועלה עם שני הגלגלים על המדרכה. הוא פגע במעקה ביטחון ועקר אותו. ברגע הזה חשבנו שהנהג אולי איבד שליטה ושקרתה תאונה ושהוא יעצור. אבל הוא לא עצר".

"לא הצלחתי להבין איך אני מדומם מנוע". עו"ד תומר בזיני

בשלב זה הבין בזיני שלא מדובר בתאונה רגילה. "תוך שנייה וחצי הוא פגע בתחנת אוטובוס וגם אותה הוא עקר. זכוכיות של הדלת הקדמית והשמשה הימנית התנפצו, והבנו שמשהו לא בסדר עם הנהג. הייתה המולה, אשתי צעקה 'לך לנהג', ואז רצתי לכיוון התא של הנהג. ראיתי שהראש שלו מוטל על החלון ושהוא לא איתנו, איבד הכרה. לא יכולתי להיכנס לתא כי יש שם דלת זכוכית. חיפשתי מקום להיכנס, ועל השמשה הקדמית היה חריץ שיכולתי לעבור דרכו, והתיישבתי שם".

האוטובוס המשיך לנסוע, ובזיני היה נחוש להציל את הנוסעים. "תפסתי את ההגה בזמן שאני צמוד לשמשה", הוא סיפר. "התחלתי להסיט את האוטובוס לכיוון הכביש והוא ממשיך בנסיעה. הרגל של הנהג הייתה על דוושת הבלם, אבל האוטובוס לא עצר. עברתי דרך השמשה, ממש התיישבתי חצי עליו וחצי על הדלת, וכל הזמן הזה אני מנסה להעיר אותו, כי מה לי ולתפעול אוטובוס. נתתי לו דחיפה לרגל הימנית, ואז האוטובוס התחיל להאט, ועם הרגל שלי חיפשתי את הבלם".

בזיני הוסיף: "נתתי ברקס חזק והאוטובוס עצר. הדלת כבר הייתה מפורקת, אבל לא הצלחתי להבין איך אני מדומם מנוע או מרים 'אמברקס'. ניערתי את הנהג, הוא רואה אותי עליו ולא מבין למה יש נוסע על הברכיים שלו. אמרתי לו שהוא כנראה איבד הכרה ושהכול בסדר, וביקשתי רק שידומם מנוע. ירדתי מהאוטובוס ואז הגיעו מד"א ומשטרה".