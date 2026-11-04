אם ההיסטוריה הפוליטית של משטרים דמוקרטיים מלמדת אותנו משהו בנוגע להפרות בוטות של הבטחות בחירות, הרי שזו העובדה שרק כניסה למלחמת עולם עשויה להצדיק אותן. זה עבד לוודרו וילסון ולפרנקלין רוזוולט, אולם לא קל לחשוב על מדינאים דמוקרטיים אחרים ש"ראו מכאן" את "מה שלא רואים משם", והצליחו לשמור על יציבותה של מפלגתם ועל אהדת הבוחר. "אף שעל" הצהיר בגין לפני הנסיגה והוליד את "התחיה" שלימים תפיל את ממשלת ה"ליכוד" (גם הבחירות ב-81 היו צמודות להפליא וכמעט שביטלו את "המהפך"); "דין נצרים כדין תל-אביב" הבטיח שרון ונאלץ להקים את "קדימה".

אם ההיסטוריה הפוליטית של משטרים דמוקרטיים מלמדת אותנו משהו בנוגע להפרות בוטות של הבטחות בחירות, הרי שזו העובדה שרק כניסה למלחמת עולם עשויה להצדיק אותן. זה עבד לוודרו וילסון ולפרנקלין רוזוולט, אולם לא קל לחשוב על מדינאים דמוקרטיים אחרים ש"ראו מכאן" את "מה שלא רואים משם", והצליחו לשמור על יציבותה של מפלגתם ועל אהדת הבוחר. "אף שעל" הצהיר בגין לפני הנסיגה והוליד את "התחיה" שלימים תפיל את ממשלת ה"ליכוד" (גם הבחירות ב-81 היו צמודות להפליא וכמעט שביטלו את "המהפך"); "דין נצרים כדין תל-אביב" הבטיח שרון ונאלץ להקים את "קדימה".

אם ההיסטוריה הפוליטית של משטרים דמוקרטיים מלמדת אותנו משהו בנוגע להפרות בוטות של הבטחות בחירות, הרי שזו העובדה שרק כניסה למלחמת עולם עשויה להצדיק אותן. זה עבד לוודרו וילסון ולפרנקלין רוזוולט, אולם לא קל לחשוב על מדינאים דמוקרטיים אחרים ש"ראו מכאן" את "מה שלא רואים משם", והצליחו לשמור על יציבותה של מפלגתם ועל אהדת הבוחר. "אף שעל" הצהיר בגין לפני הנסיגה והוליד את "התחיה" שלימים תפיל את ממשלת ה"ליכוד" (גם הבחירות ב-81 היו צמודות להפליא וכמעט שביטלו את "המהפך"); "דין נצרים כדין תל-אביב" הבטיח שרון ונאלץ להקים את "קדימה".

מעבר לקושי לתחזק קואליציה שברירית כזו מפני עריקים, הצרה האמיתית תגיע מציבור הבוחרים. "הרוב הדומם" – אותם מאוכזבי נתניהו מהמרכז ומהימין המתון – אינם מונעים מטינה עיוורת המקדשת כל אמצעי להפלתו. הם מייחלים לתיקון השיח הפוליטי הרעיל, לשוויון בנטל, לשיקום מעמדה הבינלאומי של ישראל וליציבות כלכלית; אבל הם גם למדו את לקחי המחדל של 7 באוקטובר ואינם מוכנים לקחת סיכונים על חשבון ביטחון המדינה. ציבור זה לא יסלח לאייזנקוט, בנט, לפיד או ליברמן אם המחיר להחלפת השלטון יהיה הישענות (קצרת מועד ככל שתהיה) על כוחות פוליטיים אנטי-ציוניים.

מעבר לקושי לתחזק קואליציה שברירית כזו מפני עריקים, הצרה האמיתית תגיע מציבור הבוחרים. "הרוב הדומם" – אותם מאוכזבי נתניהו מהמרכז ומהימין המתון – אינם מונעים מטינה עיוורת המקדשת כל אמצעי להפלתו. הם מייחלים לתיקון השיח הפוליטי הרעיל, לשוויון בנטל, לשיקום מעמדה הבינלאומי של ישראל וליציבות כלכלית; אבל הם גם למדו את לקחי המחדל של 7 באוקטובר ואינם מוכנים לקחת סיכונים על חשבון ביטחון המדינה. ציבור זה לא יסלח לאייזנקוט, בנט, לפיד או ליברמן אם המחיר להחלפת השלטון יהיה הישענות (קצרת מועד ככל שתהיה) על כוחות פוליטיים אנטי-ציוניים.

מעבר לקושי לתחזק קואליציה שברירית כזו מפני עריקים, הצרה האמיתית תגיע מציבור הבוחרים. "הרוב הדומם" – אותם מאוכזבי נתניהו מהמרכז ומהימין המתון – אינם מונעים מטינה עיוורת המקדשת כל אמצעי להפלתו. הם מייחלים לתיקון השיח הפוליטי הרעיל, לשוויון בנטל, לשיקום מעמדה הבינלאומי של ישראל וליציבות כלכלית; אבל הם גם למדו את לקחי המחדל של 7 באוקטובר ואינם מוכנים לקחת סיכונים על חשבון ביטחון המדינה. ציבור זה לא יסלח לאייזנקוט, בנט, לפיד או ליברמן אם המחיר להחלפת השלטון יהיה הישענות (קצרת מועד ככל שתהיה) על כוחות פוליטיים אנטי-ציוניים.

האפשרות שנותרה – גם אם היא נשמעת כעת כמעט דמיונית – היא להפר דווקא את הטאבו המוחלט: החרם על נתניהו עצמו. משמעות הדבר היא להציע ממשלת אחדות לאומית רחבה ומוגדרת בזמן מול הליכוד. במצב ביטחוני רגיש שבו מלחמה רב-זירתית מרחפת מעל ראשינו, טיעון החירום הלאומי הוא היחיד שעשוי להכשיר הפרה מעין זו בעיני הציבור הרחב. "כללי המשחק ההוגן לא חלים על אהבה ומלחמה", כתב בן זמנו של שייקספיר, המשורר ג'ון לילי. לשיקולי האהבה ממילא אין מקום בפוליטיקה, אולם לא כך הוא עם שיקולי המלחמה – אלה אכן עשויים להצדיק פשרה כואבת.

האפשרות שנותרה – גם אם היא נשמעת כעת כמעט דמיונית – היא להפר דווקא את הטאבו המוחלט: החרם על נתניהו עצמו. משמעות הדבר היא להציע ממשלת אחדות לאומית רחבה ומוגדרת בזמן מול הליכוד. במצב ביטחוני רגיש שבו מלחמה רב-זירתית מרחפת מעל ראשינו, טיעון החירום הלאומי הוא היחיד שעשוי להכשיר הפרה מעין זו בעיני הציבור הרחב. "כללי המשחק ההוגן לא חלים על אהבה ומלחמה", כתב בן זמנו של שייקספיר, המשורר ג'ון לילי. לשיקולי האהבה ממילא אין מקום בפוליטיקה, אולם לא כך הוא עם שיקולי המלחמה – אלה אכן עשויים להצדיק פשרה כואבת.

האפשרות שנותרה – גם אם היא נשמעת כעת כמעט דמיונית – היא להפר דווקא את הטאבו המוחלט: החרם על נתניהו עצמו. משמעות הדבר היא להציע ממשלת אחדות לאומית רחבה ומוגדרת בזמן מול הליכוד. במצב ביטחוני רגיש שבו מלחמה רב-זירתית מרחפת מעל ראשינו, טיעון החירום הלאומי הוא היחיד שעשוי להכשיר הפרה מעין זו בעיני הציבור הרחב. "כללי המשחק ההוגן לא חלים על אהבה ומלחמה", כתב בן זמנו של שייקספיר, המשורר ג'ון לילי. לשיקולי האהבה ממילא אין מקום בפוליטיקה, אולם לא כך הוא עם שיקולי המלחמה – אלה אכן עשויים להצדיק פשרה כואבת.