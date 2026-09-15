במהלך מרדף: שוטרת במחוז מרכז של המשטרה נפצעה באורח קל אמש (שני), בניסיון מעצר של חשוד בכמה אירועי גניבה ופריצה. השוטרת נאחזה בדלת רכבו כשניסה להימלט - והחשוד נסע כשהיא תלויה מצד הרכב עד שנפלה על הכביש.
לפי הודעת המשטרה, שתי שוטרות מתחנת ראשון לציון זיהו את החשוד, תושב אור יהודה בשנות ה-20 לחייו, וביקשו ממנו להזדהות בפניהן. בשלב מסוים החשוד נכנס לרכבו והחל להימלט. אחת השוטרות הבחינה בכך וחתרה למגע. בעודה מנסה למנוע את בריחתו היא נאחזה בדלת רכבו, אך הוא המשיך בנסיעה. השוטרת פונתה לקבלת טיפול רפואי וכוחות משטרה נוספים פתחו במצוד אחר החשוד.
בתום סריקות נרחבות הוא אותר ונעצר לחקירה. במשטרה מסרו כי בכוונתם לבקש היום את הארכת מעצרו בבית משפט השלום בראשון לציון בהתאם לצורכי החקירה וממצאיה.