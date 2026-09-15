שוטרת במחוז מרכז של המשטרה נפצעה באורח קל אמש (שני), בניסיון מעצר של חשוד בכמה אירועי גניבה ופריצה. השוטרת נאחזה בדלת רכבו כשניסה להימלט - והחשוד נסע כשהיא תלויה מצד הרכב עד שנפלה על הכביש.

שוטרת במחוז מרכז של המשטרה נפצעה באורח קל אמש (שני), בניסיון מעצר של חשוד בכמה אירועי גניבה ופריצה. השוטרת נאחזה בדלת רכבו כשניסה להימלט - והחשוד נסע כשהיא תלויה מצד הרכב עד שנפלה על הכביש.

במהלך מרדף: שוטרת במחוז מרכז של המשטרה נפצעה באורח קל אמש (שני), בניסיון מעצר של חשוד בכמה אירועי גניבה ופריצה. השוטרת נאחזה בדלת רכבו כשניסה להימלט - והחשוד נסע כשהיא תלויה מצד הרכב עד שנפלה על הכביש.