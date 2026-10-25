בכירים בדימוס ששירתו בצה"ל, המשטרה, המוסד ושב"כ פנו לראש הממשלה בנימין נתניהו, שר הביטחון ישראל כ"ץ וראש השב"כ דוד זיני בדרישה להכריז על נוער הגבעות כארגון טרור. בנימוקי הבקשה, שנשלחה מטעם תנועת "מפקדים למען ביטחון ישראל", נכתב כי "מזה שנים שנוער הגבעות, וכל מי שפועל מטעמם או בשליחותם, מתנכלים לאוכלוסייה אזרחית פלסטינית ביו"ש שאין לה דבר עם פעילות עוינת נגד ישראל או אזרחיה". כמו כן, נכתב כי יש "גיבוי הפוליטי מצד שרים מרכזיים בממשלה ובעצימת עין ולעיתים אף עידוד מראש הממשלה ושר הביטחון והמועצות האזוריות", ולטענתם גם "מימון ישיר ועקיף שמעבירה הממשלה".