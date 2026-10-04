המשטרה עצרה שני צעירים בשנות ה-20 לחייהם בחשד למעורבות בתקיפה של אדם במרכז מסחרי בשוהם. תיעוד התקיפה הופץ ברשתות החברתיות, ומהמשטרה נמסר כי "לפי החשד, שני הצעירים, תושבי חולון ובת ים, הגיעו למקום כשהם רכובים על קטנוע. לאחר שהאב העיר להם על אופן נסיעתם במתחם, הם ירקו לעברו ותקפו אותו באלימות באמצעות קסדה לעיניי בנו הקטן. מיד עם קבלת הדיווח פתחו שוטרי תחנת ראש העין בפעולות חקירה מואצות שהביאו לזיהוי החשודים ולמצוד חוצה מחוזות. לפני זמן קצר הסגירו עצמם החשודים ונעצרו לחקירה בתחנת המשטרה בראש העין. בתום חקירתם ובהתאם לממצאיה, יובאו החשודים לדיון בבית המשפט בבקשה להאריך את מעצרם".