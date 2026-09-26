כ-70 אלף מטיילים ניצלו את מזג האוויר הנעים בחג הסוכות, ופקדו היום את אתרי הרשות הטבע והגנים. מזג האוויר יוסיף להיות נוח ביומיים הראשונים של חול המועד - אולם מיום שני בערב ובעיקר בשלישי וברביעי קיים צפי לגשמים מקומיים אשר יירדו בצפון, ועל פי המודלים המעודכנים גם במרכז.