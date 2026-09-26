כ-70 אלף מטיילים ניצלו את מזג האוויר הנעים בחג הסוכות, ופקדו היום את אתרי הרשות הטבע והגנים. מזג האוויר יוסיף להיות נוח ביומיים הראשונים של חול המועד - אולם מיום שני בערב ובעיקר בשלישי וברביעי קיים צפי לגשמים מקומיים אשר יירדו בצפון, ועל פי המודלים המעודכנים גם במרכז.
הגשמים עשויים להיות גם חזקים, בעיקר ברביעי. באותו יום תורגש גם ירידה בטמפרטורות אשר תימשך אל תוך החג השני. בהרים ובאזור ירושלים יגיעו הטמפרטורות ל-23 מעלות בלבד, הטמפרטורות הנמוכות ביותר מאז האביב האחרון.
בשירות המטאורולוגי עדכנו כי על פי הצפי בחג השני יתחדשו הגשמים, ואולי אפילו באופן משמעותי, אבל הטווח עדיין רחוק, והתחזית עשויה להשתנות.
היום כאמור ניצלו רבים את תחילת חג הסוכות כדי לצאת לשמורות הטבע והגנים הלאומיים ברחבי הארץ. הם נהנו מסימני הסתיו שכבר ניכרים בשטח - מפריחת החצבים וחבצלות החוף ועד לנדידת הציפורים הגדולה בשמי ישראל, הנמצאת בימים אלה בעיצומה.
בין האתרים הבולטים שאותם פקדו המטיילים: הגנים הלאומיים גן השלושה, אשקלון, אפק, קיסריה ועין חמד, ושמורות הטבע בניאס, עין גדי, דור הבונים ואלמוגים.
בנוסף, בחרו כ-3,700 ישראלים לבלות את ערב חג הסוכות בחניוני הלילה של רשות הטבע והגנים. בין הבולטים: מעיין חרוד, חורשת טל, אכזיב וחאן בארות.