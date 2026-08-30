יותר מ-20 מטיילים שביקרו בגרנד קניון באריזונה שבארה"ב נעדרים בעקבות שיטפונות בזק שהגיעו למקום החל מהשעה 14:30 (שעון מקומי). כך דווח הערב (ראשון) בדיילי מייל. הרשויות אחר הנעדרים, ומבקשות מהציבור לסייע בזיהוי המטיילים במסלולים שבהם הלכו.
יותר מ-62 בני אדם פונו אתמול מהאזור בעקבות השיטפונות. כל הגשרים להולכי רגל החוצים את נחל אנג'ל ברייט נהרסו בעקבות מזג האוויר החריג, וזה שעלה על גדותיו.
משירות הפארקים הלאומיים של ארה"ב נמסר בהודעה: "צוותי הפארק הלאומי גרנד קניון, בתיאום עם המחלקה לבטיחות הציבור של אריזונה, ממשיכים במאמצי הפינוי והתגובה לאירוע ופועלים לאתר אנשים שייתכן שהיו באזור שנפגע". בדיילי מייל צוין כי בסרטונים מהמקום נראו מפולות בוץ ששוטפות את האזור, בעוד מטיילים מצלמים אותן מגשר תלוי
נכון לעכשיו אין מועד משוער לפתיחה מחדש של הדרכים שנחסמו, וייתכן שיהיה צורך לסגור אזורים נוספים בחלקו הפנימי של הקניון.