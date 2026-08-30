יותר מ-20 מטיילים שביקרו בגרנד קניון באריזונה שבארה"ב נעדרים בעקבות שיטפונות בזק שהגיעו למקום החל מהשעה 14:30 (שעון מקומי). כך דווח הערב (ראשון) בדיילי מייל. הרשויות אחר הנעדרים, ומבקשות מהציבור לסייע בזיהוי המטיילים במסלולים שבהם הלכו.

יותר מ-20 מטיילים שביקרו בגרנד קניון באריזונה שבארה"ב נעדרים בעקבות שיטפונות בזק שהגיעו למקום החל מהשעה 14:30 (שעון מקומי). כך דווח הערב (ראשון) בדיילי מייל. הרשויות אחר הנעדרים, ומבקשות מהציבור לסייע בזיהוי המטיילים במסלולים שבהם הלכו.

יותר מ-20 מטיילים שביקרו בגרנד קניון באריזונה שבארה"ב נעדרים בעקבות שיטפונות בזק שהגיעו למקום החל מהשעה 14:30 (שעון מקומי). כך דווח הערב (ראשון) בדיילי מייל. הרשויות אחר הנעדרים, ומבקשות מהציבור לסייע בזיהוי המטיילים במסלולים שבהם הלכו.

יותר מ-62 בני אדם פונו אתמול מהאזור בעקבות השיטפונות. כל הגשרים להולכי רגל החוצים את נחל אנג'ל ברייט נהרסו בעקבות מזג האוויר החריג, וזה שעלה על גדותיו.

יותר מ-62 בני אדם פונו אתמול מהאזור בעקבות השיטפונות. כל הגשרים להולכי רגל החוצים את נחל אנג'ל ברייט נהרסו בעקבות מזג האוויר החריג, וזה שעלה על גדותיו.

יותר מ-62 בני אדם פונו אתמול מהאזור בעקבות השיטפונות. כל הגשרים להולכי רגל החוצים את נחל אנג'ל ברייט נהרסו בעקבות מזג האוויר החריג, וזה שעלה על גדותיו.