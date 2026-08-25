כמעט שנתיים אחרי שאושר החוק להפסקת הפעילות של סוכנות הפליטים של האו"ם (אונר"א) בישראל, החל היום (שלישי) פינוי המתחם של הארגון בכפר עקב שבירושלים. השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר הגיע בעצמו למקום, ושוב גרם לביקורת בינלאומית על ישראל בסרטון שפרסם משם - אך לאותו ביקור וסרטון, קדמה בקשה מראש הממשלה בנימין נתניהו: אל תגיע.

בן גביר במתחם אונר"א ( צילום: דוברות עוצמה יהודית )





גלריה הפינוי בירושלים ( צילום: Zain JAAFAR / AFP )

אמש, בתום ישיבת הקבינט ואחרי ה"חרם" של נתניהו בעקבות ההכרזה על איתור האלטלנה, קרא ראש הממשלה לבן גביר לחדרו. השר עקץ אז את מזכיר הממשלה יוסי פוקס, ואמר לו: ״מה ראש הממשלה לא מפחד להצטלם איתי?".

בחדר ישבו באותו הזמן גם שר הביטחון ישראל כ"ץ ושר החוץ גדעון סער. הנושא: פינוי מתחם אונר"א. על מה שאירע בחדר יש שתי גרסאות. לפי סביבת בן גביר, נתניהו וסער ביקשו ממנו לדחות את הפינוי משום שזה לא העיתוי הנכון, והמהלך יגרור גינויים בינלאומיים חריפים ונזק מדיני.

לפי הדרג המדיני, לא היה ויכוח לגבי עצם הפינוי של המתחם - שכבר סוכם מראש ותוכנן במשך שבועות מבצעית והסברתית על ידי כל הגורמים - אלא אם נכון שבן גביר יגיע למקום עם הכוחות מה שעלול להפוך את הפינוי לאירוע "משט 2", אחרי שעורר סערה השר בסרטון שלו שהפיץ לצד הפעילים.

בן גביר התעקש להגיע, ואחרי שהיה ברור שלא יוותר, ביקש ממנו נתניהו לשמור על פרופיל נמוך. "אני השר לביטחון לאומי. החוק אוסר אונר"א. פיניתי אותם ממעלות דפנה ואני מפנה מכפר עקב", אמר בן גביר לנתניהו. "בישראל יש חוק ואין לי שום כוונה להתעלם ממנו. אגב אם לא נפנה יתקפו אותך מכל כיוון גם מהאופוזיציה ובצדק. חייבים לפנות אותם ואני הולך על זה בכל הכוח. גינו אותנו לפני ויגנו אותנו גם אחרי".

בן גביר אף טען כי אחרי איך שנהג בפעילים הם כבר לא רוצים לחזור לישראל. "השיטה שלי עובדת יותר מהשיטה שלכם", הטיח. בסופו של דבר בן גביר הגיע למתחם עם הכוחות ועם צוות של ערוץ 14. אבל מי שגנב את ההצגה היה בסופו של דבר ח"כ צבי סוכות שניפץ את האנדרטה למחבלים עם פטיש.

אחרי שהגיע למקום, שיתף סרטון כשהוא לבוש באפוד של יחידת מגן. "אני יושב במה שהיה חדר המנהל של אונר"א", אמר. "הוא ישב כאן, ניהל, וברוך השם במשמרת שלי אין אונר"א, אין ניהול, הם לא יהיו כאן. משטרה, צה"ל, מג"ב איו"ש, שירות בתי הסוהר מצדה. כולם ביחד חברו למבצע גדול - אונר"א החוצה. ובמקום הזה יהיה בית ספר לילדים. מי שתומך בטרור צריך להיות מסולק בבושת פנים. ככה זה במדינת ישראל".

אחריו, כאמור, פרסם גם נתניהו הודעה. "בהתאם להנחייתי ובהמשך לחוק שהעברנו, החל היום פינוי מתחם אונר"א בכפר עקב שבירושלים", מסר ראש הממשלה. "מדינת ישראל לא תאפשר לארגון שעובדיו היו מעורבים בטרור ובטבח 7 באוקטובר לפעול בשטחה ותפעל נגדו בכל הכלים".

כמו בצעדים קודמים של ישראל נגד אונר"א, גם הפעם גינו באו"ם את המהלך. "אני מגנה בתוקף את כניסתם הבלתי מורשית ואת תפיסתו הבלתי חוקית של מתקן האו"ם המופעל על ידי אונר"א בידי הרשויות הישראליות במזרח ירושלים הכבושה", האשים המתאם המיוחד של האו"ם לתהליך השלום במזרח התיכון בפועל, ד"ר ראמיז אל-אכברוב.

מרכז אונר"א בכפר עקב ( צילום: AP Photo/Mahmoud Illean )

( צילום: Zain JAAFAR / AFP )

( צילום: Zain JAAFAR / AFP )

"מרכז ההכשרה קלנדיה הוא מתקן של האו"ם, הוא חסין ובלתי ניתן לפגיעה מכל סוג של התערבות", הוסיף אל-אכברוב. "אני מזכיר שבית הדין הבינלאומי לצדק (ICJ) קבע בחוות הדעת המייעצת האחרונה שלו כי פעולות ביצועיות, מנהליות, שיפוטיות או חקיקתיות המכוונות נגד מתקני האו"ם, רכושו או נכסיו אסורות מכוח האמנה בדבר זכויות היתר והחסינויות של האו"ם".

הוא הוסיף כי "לפעולות אלה יש גם השלכות על האוכלוסייה הפלסטינית המקבלת שירותים מאונר"א. בפרט, ההשתלטות הבלתי חוקית על מרכז ההכשרה קלנדיה תשלול באופן מיידי מ-340 צעירים פליטים פלסטינים מהגדה המערבית את זכותם לחינוך, ואלפים נוספים עלולים להיפגע מכך בשנים הקרובות".

אל-אכברוב קרא לממשלה להפסיק את הפעולות הקשורות למבנים של אונר"א. "אני קורא לסגת מהמתקן ולהשיב ללא דיחוי את מלוא חסינותו ואת מעמדו הבלתי ניתן לפגיעה", אמר. "כמו כן, אני קורא לרשויות הישראליות להימנע מכל פעולה נוספת הנוגעת לרכוש ולנכסי האו"ם, בהתאם להתחייבויותיה על פי מגילת האומות המאוחדות וליתר חובותיה מכוח המשפט הבינלאומי".

משרד החוץ מסר בתגובה כי "עיריית ירושלים החלה היום בעבודות שיפוץ לקומפלקס חינוכי וקהילתי חדש בשכונת כפר עקב בירושלים, לטובת אלפי תושביה הערבים. העירייה משקיעה בפרויקט למעלה מ-40 מיליון שקלים, כולל בית ספר תיכון לבנים עירוני חדש שצפוי להיפתח בספטמבר הקרוב. בעקבות דיאלוג צמוד עם תושבי השכונה, הקומפלקס יוקם במגרש שבבעלות קק"ל מאז 1937 והוקצה לעיריית ירושלים למטרה זו.