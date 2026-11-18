המשטרה עצרה זוג הורים מאשדוד לאחר שבגופה של בתם התינוקת אובחנו שברים, שעלו חשד כי פגעו בה.
המשטרה עצרה את הזוג לאחר שהתקבל דיווח מבית החולים אסותא באשדוד, לשם הביאו השניים את התינוקת בת 4 החודשים. במסגרת הבדיקות הרפואיות שבוצעו לתינוקת אובחנו בגופה כאמור כמה שברים, שהביאו את המוסד הרפואי ליצור קשר עם המשטרה.
מהמשטרה נמסר כי "עם קבלת הדיווח פתחו שוטרי תחנת אשדוד בחקירה, במסגרתה נגבו עדויות ונבדקו נסיבות הפציעות. שני ההורים נעצרו לחקירה בתחנת אשדוד, והיום הוארך מעצרם בבית משפט השלום באשקלון עד ליום שני הקרוב.
"משטרת ישראל רואה בחומרה רבה כל חשד לפגיעה בחסרי ישע, ובפרט בפעוטות ובתינוקות, ותמשיך לפעול בנחישות לבירור נסיבות האירוע, להגנה על שלומם וביטחונם של קטינים ולמיצוי הדין עם המעורבים, בהתאם לממצאי החקירה".
פורסם לראשונה: 16:26, 18.11.26