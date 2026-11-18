המשטרה עצרה זוג הורים מאשדוד לאחר שבגופה של בתם התינוקת אובחנו שברים, שעלו חשד כי פגעו בה.

המשטרה עצרה זוג הורים מאשדוד לאחר שבגופה של בתם התינוקת אובחנו שברים, שעלו חשד כי פגעו בה.

המשטרה עצרה זוג הורים מאשדוד לאחר שבגופה של בתם התינוקת אובחנו שברים, שעלו חשד כי פגעו בה.