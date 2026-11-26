במשך חודשים ארוכים בקיץ 2023 התקבע בתודעה הישראלית דימוי מצומצם ומרגיע יחסית של המתחם שהקים חיזבאללה בהר דב : "אוהלי בד" ארעיים, ספק פרובוקציה ספק מטרד נקודתי, שאולי אף יתפנו מעצמם כששלגי החורף יכסו את מורדות החרמון. מאז שהושמד מן האוויר ביממה הראשונה של המלחמה, איש לא תיעד את מה שבאמת קרה בתוך מתחם "אוהלי החיזבאללה" בהר דב.

כעת, בפעם הראשונה, נחשף מתחם ההרס של מה שהיה סמל המחדל של ישראל בגזרה הצפונית ערב המלחמה - שחששה מעימות עם חיזבאללה והניחה לו להתחמש בגבולותיה. סיור בין הריסות המתחם שהופצץ מצייר תמונה שונה בתכלית מזו שהכרנו: מבעד לאבק, לסלעים ולצמחייה שכבר הספיקה לצמוח במקום, ועל רקע שינוי מבצעי וביטחוני חסר תקדים בגזרה הלבנונית, נחשפים בשטחנו שרידיו של מה שנראה כמוצב בנוי ומושקע - רחוק מאוד מ"מאהל זמני" כפי שבישראל הציגו או האמינו אז. כך זה נראה בשטח:

( צילום: יאיר קראוס )





גלריה מערכת חשמל עצמאית, בטון מזוין וכלי בישול. מתחם האוהלים שהופצץ מהאוויר עם פתיחת המלחמה ( צילום: אפי שריר )

צילום מהאוויר מ-2023: מתחם האוהלים שהקים חיזבאללה - וחמוש שמתסובב באזור לאור יום

בלב מוקד ההריסות, על קו הרכס השולט שפונה אל העמק שמתחת, בולטים שברים גדולים של בטון מזוין ומטויח שמהם מזדקרים מוטות ברזל עבים. לצידם פזורות קורות פלדה כבדות וחלודות, לוחות פח עבים ומעוותים מהדף וחום - ככל הנראה שרידי מכולה או תקרה ממוגנת - ואף פרופילי אלומיניום עם מחברי פינה המעידים על חלון, דלת או מחיצה קבועה.

במכתש שנפער בהר נראים גם השרידים הארעיים שרבים בישראל הכירו רק מהצילומים מרחוק: יריעות ברזנט לבנות ומשטחי עץ ששימשו לריצוף והגבהה מעל הקרקע הסלעית, מעורבבים עם פסולת בניין. השילוב בין השניים מרמז על האפשרות שהאוהלים היו רק כיסוי למבנה קשיח וחשוב יותר שנבנה בחסותם ומתחתיהם.

לצד אבני הבטון המרוסקות מונחים שרידיה של מערכת חשמל עצמאית שלמה: מצבר עופרת-חומצה כבד שהמעטפת שלו הותכה בשריפה וחשפה את לוחות המתכת הפנימיים, ממיר מתח מרוסק ובו צלעות קירור, שנאים וקבלים, קופסת חיבורים ופיקוד כחולה המחוברת לצינור שרשורי, וצמת כבלי חשמל ותקשורת לבנים המבצבצת לצד גוש הבטון.

השרידים שחשפו את האמת

תשתית כזו, שפעלה לצד הגנרטורים שהוצבו במקום, נועדה להחזיק את העמדה "חיה", מחוממת ומתפקדת לאורך חודשים - כולל בתנאי החורף הקשים של רכס הר דב. המתחם שבו פעלו לוחמי חיזבאללה, ושלעיתים שהו בו גם לוחמי הכוח המיוחד "רדואן", רחוק מלהיות רק תצפית מזדמנת לעבר שטח ישראל.

סביב ההריסות פזורים הפרטים הקטנים של שגרת היומיום שנוהלה במתחם: סיר בישול אדום שנותר כמעט שלם, קערת פלסטיק כחולה וכוס חרס מעוצבת. מעט במורד המדרון, לאורך סוללת אבנים שמעל הכביש, פזורות עוד כחצי תריסר חביות פלסטיק כחולות גדולות מהסוג שחיזבאללה משתמש בו לאגירת מים, סולר או ציוד מוגן מרטיבות.

ישראל ברקע. אוהל חיזבאללה בהר דב, קיץ 2023

האזור המופצץ, כיום ( צילום: אפי שריר )

ההריסות מקרוב

ממרומי הנקודה הזו, כשכל העמק, השדות וצירי התנועה פרושים למטה בקו ראייה פתוח ונקי, מבינים את הפער בין מה ששר הביטחון דאז יואב גלנט כינה "אירוע קטן ולא אסטרטגי", בצה"ל התייחסו אליו כאל "פרובוקציה זולה" וראש הממשלה בנימין נתניהו נמנע מלהורות על הפצצתו - לבין מה שחיזבאללה באמת הקים על הקרקע: מתחם שנראה כמוצב קבע מבוצר, שחלקו בלבנון וחלקו חצה לעבר שטח ריבוני ישראלי.

לפי ניתוח של מכון וושינגטון, האוהל הראשון של חיזבאללה הוקם במקום כבר ב-8 באפריל 2023, כ-30 מטרים מדרום לקו הכחול, ליד עמדת האו"ם. בסוף מאי הוקם האוהל השני, כ-55 מטרים בתוך שטח ישראל - אך בפועל בשטח נראה כי המתחם המיוער היה מורכב מיותר מאשר אותם שני אוהלים. מכיוון שהמתחם הושמד מהאוויר ב-8 באוקטובר 2023, מיד לאחר פרוץ המלחמה ובעקבות ירי חיזבאללה לעבר מוצב צה"ל בהר דב, הוא לא נכבש בסריקה קרקעית בזמן אמת.

כוחות אוגדה 210 שהגיעו למקום לאחר מכן איתרו בו כלי נשק ספורים כמו קלאצ'ניקוב ומקלעים, אך רוב האמל"ח פונה קודם לכן. לא אותרו בו מתחמים תת-קרקעיים, אבל באוגדה הבינו מיד את גודל האירוע האסטרטגי שישראל נרתעה כל כך מלהגיב לו בזמן אמת. צוות ynet מביא למעשה את התיעוד העיתונאי הראשון מתוך המתחם עצמו, שעד כה צולם רק מרחוק או בסיורי עיתונאים מוגבלים של חיזבאללה, שמעולם לא נכנסו פנימה.

"הבופור של הר דב"

את העבודה היסודית לטיהור תשתיות ויכולות טרור במרחב, עד לימים האחרונים כשסיימו את סבב המילואים השביעי שלהם מפרוץ המלחמה, עשו בתורם לוחמי גדוד 221 של חטיבת המילואים כרמלי. הם פעלו בגזרה תחת פיקודה של חטיבת ההרים (810) שבאוגדת הבשן (210), והמשיכו להעמיק את הישגי המערכה. בפגישה עם לוחמי הגדוד השבוע, ניכר היה מבעד לעיניהם ודרך עדותם, עד כמה המציאות שהם פוגשים ומייצרים בשטח רחוקה שנות אור מימי ההכלה של ערב המלחמה ו-26 שנות "הרתעה" מאז נסוגו כוחות צה"ל מדרום לבנון.

עד לפני כשנה, הם מתארים למשל, עליית הלוחמים לשורת המוצבים בהר דב הייתה מתבצעת רק בשיירה מבצעית בשעות החשכה, כשהיא תלויה במזג האוויר ובאיכות הראות. שיירות בוטלו תדיר, ולא פעם ספגו אש ונפגעים. היום, לאחר המערכה ב"שאגת הארי", הלוחמים נוסעים במרחב בביטחון ניכר, לעיתים גם ברכבים לא ממוגנים, באותה גזרה בדיוק שבה חיזבאללה קבע עובדות בשטח.

לוחמי גדוד 221 בתצפית מ"המבצר" בהר דב. "חיזבאללה היו מסתובבים כאן בחופשיות" ( צילום: אפי שריר )

ה"מבצר" בהר דב

הכפר שבעא. משם נורתה הרקטה שהרגה את 12 הילדים במג'דל שמס ( צילום: אפי שריר )

במרחק לא רב מנקודת האוהלים, עברנו לתצפת מנקודה נוספת ומשמעותית לא פחות במרחב, המכונה "המבצר". המתחם המרשים, שבנייתו נקטעה בשל המלחמה, משקיף אל עבר הכפר הלבנוני שבעא. מפקד הגדוד, סא"ל (במיל') י', מצביע מכאן לעבר נקודה חשופה בפאתי הכפר ומסביר כי הייתה בה עמדת הירי ממנה שוגרה רקטת ה"פלק" שגבתה את חייהם של 12 הילדים במג'דל שמס לפני קרוב לשנתיים וחצי. הגדוד הספיק לפעול בה, ערב ירידתו מהקו, וזיכה אותה לחלוטין מכל אפשרות שנותרו עוד אמצעי לחימה מאז הותקפה מהאוויר במהלך התמרון הקרקעי.

סא"ל י', מפקד גדוד 221, תושב השומרון ויוצא יחידת אגוז, נכנס לתפקידו בנובמבר 2025 בעיצומו של סבב הלחימה השישי. הוא מצביע לעבר הכפר שפרוס מתחתינו, ומסביר את הרציונל להערכתו שעמד מאחורי בניית 'המבצר', ששימשה מסווה להלבנת פעילות הטרור במרחב שאינו נצפה משטחנו בקו הכחול. "הציר הזה שנסענו עליו לכאן היה מאוד משמעותי לחיזבאללה", הוא מתאר.

"זה ציר שלא היה נראה על ידי התצפיות שלנו אז, ובעצם הם היו מורידים את האנשים שלהם פה ומכאן היו מעבירים אמל"ח וחומרי בנייה וכלי צמ"ה. המבנה הזה הוא ככל הנראה בית נופש שחיזבאללה התכוון לבנות, כנראה גם בשביל להיות קרוב אלינו ושיאפשר להם להכניס משאיות בכסות של חומרי בנייה למקום הזה. אנחנו קוראים לזה 'הבופור של הר דב'. בעיניי מה שרואים כאן במרחב הזה הוא השינוי המרכזי. אפילו יותר מאירוע ה'אוהלים'. חיזבאללה היו מסתובבים כאן בחופשיות והקימו פה עמדות של ממש עד הקו הכחול".

השליטה במרחב כוללת גם חשיפת רשתות תת-קרקעיות מסועפות שנחפרו ממש מתחת לאף הישראלי, בחסות אותה קונספציה. "בשתי פעילויות מבצעיות שהובלנו כאן בשבועות האחרונים בעומק מעבר לקו הצהוב ובאישור הרמטכ"ל איתרנו מנהרת שהייה באורך כמאה מטרים עם חדרי שינה, שירותים מקלחות ועוד, וכן מחסן תת קרקעי להחבאת אמצעי לחימה", מתאר המג"ד את הפעילות המשותפת עם יחידת יהל"ם, שבה הושמד תוואי נוסף שממנו תכננו המחבלים לפגוע באזרחי ישראל ובכוחות צה"ל ולצאת לפשיטה בבא העת לכיבוש הר דב.

מפקד הפלוגה המסייעת של הגדוד, רס"ן ח', משווה את חופש הפעולה היום לימיו כלוחם סדיר ב-2010. אז, כל חצייה של עשרים מטרים מעבר לקו הכחול דרשה נוהל קרב חריג ואישורים דרמטיים. היום, מגרש המשחקים של חיזבאללה הפך למרחב האבטחה האקטיבי של צה"ל.

מפות של כוחות צה"ל - בתוך מוצב האו"ם

מי שאפשרו, בעצימת עין או במעורבות אקטיבית, את ההתבססות הזו, היו כוחות יוניפי"ל. ככל שהלוחמים מעמיקים את אחיזתם במרחב ועוברים בין עמדות האו"ם שנעזבות בימים אלו, לקראת סיום המנדט שיפקע בסוף דצמבר הקרוב, מתגלה תמונה מטרידה נוספת של הטיה מובנית בארגון הבינלאומי שהיה אמור להיות נייטרלי.

כתב ynet במוצב לשעבר של יוניפי"ל. "עקבו אחרינו כאילו אנחנו האויב" ( צילום: אפי שריר )

מוצב "ורד חדש" בהר דב. צה"ל כבש מחדש אחרי 26 שנים ( צילום: אפי שריר )

"מצאנו במוצבים שיוניפ"ל עזב, מפות שממש מראות את המוצבים שלנו - עמדת טנק כזאת, עמדת טנק אחרת, ופריסת המוצבים שלנו", מספר סא"ל י'. "אנחנו נכנסים למוצב יוניפ"ל שכזה, בסמוך ל'מוצב בלוט' הצה"לי, ועל החלונות שלו מודבקות מפות וציוני נקודות צבאיות ישראליות".

"כל העניין המדהים עם יוניפ"ל הוא שהם עמדו כאן בגבול והסתכלו ועקבו אחרינו - כאילו אנחנו האויב", מוסיף סא"ל י'. "אתה פתאום תופס איך מגדלי השמירה שלהם מופנים כלפינו. המנדט שלהם הוא לפקח שחיזבאללה לא פורס תחמושת מדרום לליטני, ושאנחנו לא חוצים את הגבול. בפועל אנחנו לא חצינו, וחיזבאללה במשך 18 שנה, מאז מלחמת לבנון השנייה, העביר ערמות של אמל"ח. את כל הדרכים שאתה רואה שפרוסות כאן האו"ם היה סולל, וחיזבאללה היה משתמש בהן".

אחד הסמלים המובהקים לשינוי הדרמטי של המשוואה במרחב, שמתפרסם כאן לראשונה, הוא איושו המחודש, החל מהשבוע, של מוצב "ורד חדש". המוצב, שהוקם על ידי צה"ל בשנות ה-80 בתקופת רצועת הביטחון, ננטש בנסיגה בשנת 2000 ועבר לידי צבא לבנון. בחודשים האחרונים, עם התחדשות הלחימה בעקבות מבצע "שאגת הארי" באיראן, צה"ל כבש אותו מחדש, והשבוע לוחמי גדוד "נצח יהודה" החרדי החלו לאייש אותו. המוצב בוצר והפך לחלק אינטגרלי ממערך המוצבים המחודש בעומק הלבנוני, כשהוא חולש בתצפית פתוחה על עמק החולה מצד אחד, ועל העמק הלבנוני מן העבר השני.

דגלי לבנון עוד מקשטים את קירות המוצב הישראלי לשעבר, שבו אנחנו פוגשים כמה ממפקדי הפלוגות של גדוד 221. יש להם רקורד לחימה מרשים ברצועת עזה, בסוריה ובלבנון, והם מסבירים כי פעילות הגדוד, דווקא במרחב ההררי הזה, מורכבת במיוחד גם בגלל המבנה הדמוגרפי המקומי. בניגוד לכפרים השיעיים שפונו כליל במהלך התמרון הקרקעי, הכפרים במורדות הר דב - שבעא וכפר שובא - הם כפרים סוניים, ולצידם הכפר הדרוזי עין-מארי.

הכפרים הללו הם מהיחידים שתושביהם מורשים לשהות בתוך מרחב הקו הצהוב (קו הגבול החדש שאסור לצבא לבנון לחצות). אלא שחיזבאללה מנצל עובדה זו היטב: "מצאנו בבתים פה אמצעי לחימה ומטענים שנראים חדשים לגמרי, חלקם הגיעו לאזור כנראה גם אחרי שנת 2023. המקומיים בסביבה מוכנים לסייע לארגון ולהניח מטענים על הצירים תמורת 200 דולר. הם לא ממש אוהבים אותנו בדיוק כמו השיעים של חיזבאללה והנוצרים", אומר אחד הקצינים.

המעצר שהפתיע את המחבלים

כאן נכנס לתמונה ארגון "הפלוגות הלבנוניות" - כוח צבאי "פרוקסי" שפועל בחסות חיזבאללה מתוך האוכלוסייה הסונית. פעיליו מקבלים משכורת קבועה כדי להיטמע בכפר, לייצר תצפיות, להציב מצלמות ולהעביר מודיעין על כוחותינו. הטיפול באיום הזה דורש פעילות כירורגית ייחודית ומתמשכת. כזו התרחשה רק לאחרונה בליל ה-16 בנובמבר 2026, כאשר פשטו לוחמי הגדוד על שכונת אל-קאטע שבכפר שבעא, בסביבות השעה 3:00 לפנות בוקר. בפעולה שקטה נפרץ בית משפחת חמדאן, ושני אחים, פעילי "הפלוגות הלבנוניות", נעצרו במיטותיהם. אחיהם, מאהר חמדאן, נעצר כבר לפני כשנה בעת ש"רעה עזים" באזור הכפר, ומוחזק מאז בישראל.

מפקדים בחטיבת כרמלי במוצב "ורד חדש" ( צילום: אפי שריר )

עבודות חישוף וביטחון שצה"ל מבצע במרחב הר דב ( צילום: אפי שריר )

"עבדנו מאוד קשה כדי לאשר את המבצע הזה והתעקשנו שאנחנו נבצע אותו", מספר סרן י', מפקד פלוגה ב' שביצעה את המעצר. "זה לא משהו שאנחנו כגדוד מילואים עושים בדרך כלל. צריך להיערך לזה מאוד טוב, עם מודלים ותרגולים. אנחנו גדוד שרגיל לעשות דברים מאוד רועשים ואגרסיביים, ועכשיו מגיעים למשהו קצת יותר שקט. להכנס חרישית ולעבור חדר-חדר בסריקות בבית מבוקשים בלבנון". המבוקשים, כך מספרים בגדוד, הופתעו לחלוטין מתפיסתם בלב הכפר הסוני, ושיתפו פעולה.

מורכבות נוספת איתה מתמודדים הכוחות במרחב התפר הגיאוגרפי שבין הר דב הלבנוני לחרמון הסורי היא סוגיית ההברחות. לאורך השנים, נתיבי ההברחות הליליים כאן שימשו צינור חמצן פלילי, כשהמבריחים משתמשים בחמורים כדי להעביר סחורות מלבנון לסוריה. בין הסחורות המרכזיות שעושות את דרכן מזרחה ניתן למצוא כמויות גדולות של אלכוהול - בעיקר וויסקי - שנמצא מחוץ לחוק בסוריה, וכן סמים מסוגים שונים. כוחות צה"ל במרחב מקיימים מעקב רציף אחר הנתיבים הללו כדי לוודא שרשתות הסחר הכלכליות לא מנוצלות לזליגת אמצעי לחימה ופעילי טרור לתוך רצועת האבטחה הישראלית החדשה ולדרום לבנון.

את כל הפעילות העצימה הזו, מפיצוץ מנהרות התופת ועד למעצרים הכירורגיים בלב הכפרים, מובילים לוחמי מילואים שנמצאים כבר עמוק בתוך הסבב השביעי שלהם מאז אוקטובר 2023. סרן ע', מפקד פלוגה בגדוד, מתאר שגרה שבה אנשים שגילם הממוצע מעל 40, חלקם סבים לנכדים, סוחבים יחד יותר מ-10 טונות של חומר נפץ על הגב, בעומק השטח הסלעי. הם משלמים מחירים אישיים, כלכליים ותעסוקתיים חסרי תקדים כדי להבטיח את ביטחון הצפון.

סא"ל (במיל') י'. "לא רואה מציאות שניסוג מכאן" ( צילום: אפי שריר )

הכוחות בדרום לבנון. "כולם יבואו, אין לי ספק בכלל. קוראים לנו ואנחנו באים" ( צילום: אפי שריר )

"כל אזרח במדינת ישראל צריך לדעת שיש אנשים שמפסידים עבודה, מפסידים כסף ויש להם אולי גם משברים בחיים ומשלמים מחירים לא פשוטים כדי להתייצב פה, גם אחרי שלוש שנות מלחמה, ולחפש ולהשמיד כל תשתית טרור ולא לאפשר לאוייב להתקרב לכאן יותר", אומר סרן ע'. "הם עוזבים הכול בשביל לצמצם כל שביב יכולת של חיזבאללה לאיים עלינו ולפגוע בנו שוב ומבטיחים את הגב הביטחוני לצפון".

ישר למילואים

אנשי הגדוד מספרים כי בסבב הנוכחי, כמות הלוחמים שהתייצבה לפעילות הייתה גבוהה יותר אפילו ממספר הלוחמים שהגיעו מיד לאחר טבח 7 באוקטובר. השיא הזה נשבר בזכות יותר מ-100 חיילים חדשים שנוספו לגדוד בשנה האחרונה. מדובר בצעירים שהשתחררו ממש לאחרונה משירות סדיר ארוך ואינטנסיבי של למעלה משנתיים של לחימה, ויתרו על טיול ארוך בחו"ל או על תחילת הלימודים, והצטרפו מיד למאמצים של חבריהם בחטיבה שמורכבת ברובה מיוצאי חטיבת גולני.

השילוב הזה, של ותיקים שמכירים את ההר כבר שנים, בהם גם בודדים שעוד שירתו במוצבי דרום לבנון טרם הנסיגה, וצעירים שמביאים דם חדש, מייצר מכונת מלחמה איתנה במיוחד בתוואי שבו כל טעות קטנה עלולה לעלות בחיי אדם. "כמה גדודי מילואים עושים מעצרים בשובא?" שואל בגאווה סא"ל י', כשהדי הפיצוצים העמומים של פעילות כוחות ההנדסה וחיל האוויר התוקפים בדרום לבנון נשמעים ברקע. "חיזבאללה היו מסתובבים כאן בחופשיות והקימו פה עמדות, והרשו לעצמם לפלוש אפילו לשטחנו הריבוני ולהקים עליו את מתחם ה'אוהלים'. אני לא רואה מציאות שניסוג מכאן עוד".