תושב נצרת בן 34, עבריין מין מורשע שהיה נתון תחת צו פיקוח, נאשם כי יצר באמצעות מחשב תמונת עירום מזויפת של אישה מהחברה הערבית - וניסה לסחוט ממנה 50 אלף שקלים תוך איום שיפיץ אותה ברשתות החברתיות. הפרקליטות הגישה נגדו כתב אישום לבית משפט השלום בנצרת בגין סחיטה באיומים, פגיעה בפרטיות והפרת צו פיקוח.
לפי המשטרה, ב-15 בספטמבר הגיעה האישה, תושבת אזור העמקים, לתחנת המשטרה וסיפרה כי אלמוני שאינה מכירה פנה אליה בוואטסאפ, שלח לה תמונה שבה היא נראית לכאורה בעירום ואיים כי אם לא תעביר לו 50 אלף שקלים - יפיץ אותה ברשת.
"היא הייתה נסערת, נרגשת ומפוחדת. הוא איים שיהרוס לה את החיים, היא פרצה בבכי והרגשתי שהיא במצוקה גדולה", סיפרה רס"ל שאם עדוי, שחקרה את המקרה. לדבריה, "היא ממש חששה לחייה, והבנתי מיד שאם חלילה הוא יפיץ את התמונות - הדבר עלול לגרום לה נזק אישי ומשפחתי כבד מאוד".
בהנחיית החוקרים המשיכה המתלוננת להתכתב עם הנאשם, בנוכחות החוקרת, ונתנה לו להבין כי היא מתכוונת להעביר לו את הכסף. כבר באותו היום נקבע ביניהם מפגש, בזמן שכוחות משטרה נערכו באזור כדי לעצור אותו. לדברי רס"ל עדוי, הנאשם שינה ברגע האחרון את מיקום הפגישה בניסיון להקשות על המתלוננת, ולבסוף קבע להיפגש עמה סמוך ליישוב שמשית שבעמק יזרעאל.
בשעות אחר הצהריים היא הגיעה למקום ונשארה ברכבה, בעוד הנאשם, לפי החשד, חנה בסמוך אליה. "היא ביקשה ממנו שימחק את התמונות תמורת הכסף, והוא איים עליה שאם יראה עוד אדם לצידה - הוא יפגע בה", סיפרה החוקרת. לדבריה, עוד לפני שהאישה הספיקה להעביר את הכסף, הבלשים זינקו לעבר החשוד מחשש שיממש את איומיו. הוא ניסה להימלט - אך נעצר.
בחקירה התברר כי החשוד הוא עבריין מין מוכר, שריצה בעבר מאסר בגין עבירות מין והיה נתון לצו פיקוח. לדברי המשטרה, הצו אסר עליו בין היתר לשהות לבדו ברכב ולהחזיק טלפון סלולרי. רס"ל עדוי סיפרה כי בחקירתו הראשונה קשר עצמו הנאשם לעבירות, אך התעקש כי מדובר בתמונות אמיתיות של המתלוננת. "לנו ברור שמדובר בגרסה שקרית לחלוטין. מעולם האישה לא פגשה אותו וכלל לא הכירה אותו", אמרה. "אני מעריכה שהוא לקח תמונה שלה מפרסום ברשתות החברתיות, ועל תמונת הפנים הלביש גוף עירום של אישה".
היא הוסיפה: "זו סחיטה מהסוג הבזוי ביותר. עבריין מין ניסה להרוס את חייה של בעלת משפחה נורמטיבית בחברה הערבית, והכול עבור בצע כסף. לשמחתי האישה פנתה אלינו וזכתה למענה מיידי, שבסופו הוגש כתב אישום נגד הנאשם".
את כתב האישום הגישה עו"ד תהילה ברנס, סגנית פרקליטת מחוז צפון. לצד האישומים בסחיטה באיומים ובפגיעה בפרטיות, הואשם הנאשם גם בהפרת צו הפיקוח שהוטל עליו.
עו"ד עלא עתמנה, שמייצג את הנאשם מטעם הסנגוריה הציבורית, מסר בתגובה: "הנאשם כופר בכל כתב האישום. כתב האישום הוגש זה עתה ולא קיבלנו עדיין את הראיות. הוא בחור נשוי שמתנהג באופן נורמטיבי. נדרוש את שחרורו לחלופת מעצר, משפחתו רוצה שיחזור לביתו".