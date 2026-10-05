לפי המשטרה, ב-15 בספטמבר הגיעה האישה, תושבת אזור העמקים, לתחנת המשטרה וסיפרה כי אלמוני שאינה מכירה פנה אליה בוואטסאפ, שלח לה תמונה שבה היא נראית לכאורה בעירום ואיים כי אם לא תעביר לו 50 אלף שקלים - יפיץ אותה ברשת.

לפי המשטרה, ב-15 בספטמבר הגיעה האישה, תושבת אזור העמקים, לתחנת המשטרה וסיפרה כי אלמוני שאינה מכירה פנה אליה בוואטסאפ, שלח לה תמונה שבה היא נראית לכאורה בעירום ואיים כי אם לא תעביר לו 50 אלף שקלים - יפיץ אותה ברשת.

לפי המשטרה, ב-15 בספטמבר הגיעה האישה, תושבת אזור העמקים, לתחנת המשטרה וסיפרה כי אלמוני שאינה מכירה פנה אליה בוואטסאפ, שלח לה תמונה שבה היא נראית לכאורה בעירום ואיים כי אם לא תעביר לו 50 אלף שקלים - יפיץ אותה ברשת.

"היא הייתה נסערת, נרגשת ומפוחדת. הוא איים שיהרוס לה את החיים, היא פרצה בבכי והרגשתי שהיא במצוקה גדולה", סיפרה רס"ל שאם עדוי, שחקרה את המקרה. לדבריה, "היא ממש חששה לחייה, והבנתי מיד שאם חלילה הוא יפיץ את התמונות - הדבר עלול לגרום לה נזק אישי ומשפחתי כבד מאוד".

"היא הייתה נסערת, נרגשת ומפוחדת. הוא איים שיהרוס לה את החיים, היא פרצה בבכי והרגשתי שהיא במצוקה גדולה", סיפרה רס"ל שאם עדוי, שחקרה את המקרה. לדבריה, "היא ממש חששה לחייה, והבנתי מיד שאם חלילה הוא יפיץ את התמונות - הדבר עלול לגרום לה נזק אישי ומשפחתי כבד מאוד".

"היא הייתה נסערת, נרגשת ומפוחדת. הוא איים שיהרוס לה את החיים, היא פרצה בבכי והרגשתי שהיא במצוקה גדולה", סיפרה רס"ל שאם עדוי, שחקרה את המקרה. לדבריה, "היא ממש חששה לחייה, והבנתי מיד שאם חלילה הוא יפיץ את התמונות - הדבר עלול לגרום לה נזק אישי ומשפחתי כבד מאוד".

בהנחיית החוקרים המשיכה המתלוננת להתכתב עם הנאשם, בנוכחות החוקרת, ונתנה לו להבין כי היא מתכוונת להעביר לו את הכסף. כבר באותו היום נקבע ביניהם מפגש, בזמן שכוחות משטרה נערכו באזור כדי לעצור אותו. לדברי רס"ל עדוי, הנאשם שינה ברגע האחרון את מיקום הפגישה בניסיון להקשות על המתלוננת, ולבסוף קבע להיפגש עמה סמוך ליישוב שמשית שבעמק יזרעאל.

בהנחיית החוקרים המשיכה המתלוננת להתכתב עם הנאשם, בנוכחות החוקרת, ונתנה לו להבין כי היא מתכוונת להעביר לו את הכסף. כבר באותו היום נקבע ביניהם מפגש, בזמן שכוחות משטרה נערכו באזור כדי לעצור אותו. לדברי רס"ל עדוי, הנאשם שינה ברגע האחרון את מיקום הפגישה בניסיון להקשות על המתלוננת, ולבסוף קבע להיפגש עמה סמוך ליישוב שמשית שבעמק יזרעאל.

בהנחיית החוקרים המשיכה המתלוננת להתכתב עם הנאשם, בנוכחות החוקרת, ונתנה לו להבין כי היא מתכוונת להעביר לו את הכסף. כבר באותו היום נקבע ביניהם מפגש, בזמן שכוחות משטרה נערכו באזור כדי לעצור אותו. לדברי רס"ל עדוי, הנאשם שינה ברגע האחרון את מיקום הפגישה בניסיון להקשות על המתלוננת, ולבסוף קבע להיפגש עמה סמוך ליישוב שמשית שבעמק יזרעאל.

בשעות אחר הצהריים היא הגיעה למקום ונשארה ברכבה, בעוד הנאשם, לפי החשד, חנה בסמוך אליה. "היא ביקשה ממנו שימחק את התמונות תמורת הכסף, והוא איים עליה שאם יראה עוד אדם לצידה - הוא יפגע בה", סיפרה החוקרת. לדבריה, עוד לפני שהאישה הספיקה להעביר את הכסף, הבלשים זינקו לעבר החשוד מחשש שיממש את איומיו. הוא ניסה להימלט - אך נעצר.

בשעות אחר הצהריים היא הגיעה למקום ונשארה ברכבה, בעוד הנאשם, לפי החשד, חנה בסמוך אליה. "היא ביקשה ממנו שימחק את התמונות תמורת הכסף, והוא איים עליה שאם יראה עוד אדם לצידה - הוא יפגע בה", סיפרה החוקרת. לדבריה, עוד לפני שהאישה הספיקה להעביר את הכסף, הבלשים זינקו לעבר החשוד מחשש שיממש את איומיו. הוא ניסה להימלט - אך נעצר.

בשעות אחר הצהריים היא הגיעה למקום ונשארה ברכבה, בעוד הנאשם, לפי החשד, חנה בסמוך אליה. "היא ביקשה ממנו שימחק את התמונות תמורת הכסף, והוא איים עליה שאם יראה עוד אדם לצידה - הוא יפגע בה", סיפרה החוקרת. לדבריה, עוד לפני שהאישה הספיקה להעביר את הכסף, הבלשים זינקו לעבר החשוד מחשש שיממש את איומיו. הוא ניסה להימלט - אך נעצר.