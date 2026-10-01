הביקורת האמריקנית על התרחבות הבנייה ביהודה ושומרון מחריפה: שישה חברים במפלגה הדמוקרטית בקונגרס יגישו היום (חמישי) את הצעת "חוק עצירת ההתנחלויות" (Stop the Settlements Act), לפיו יוטלו סנקציות על כל גורם זר (לא אמריקני) שמעורב בהקמת התנחלויות ומאחזים חדשים ביו"ש ובעזה - כולל שרים בישראל ואף ראש הממשלה.

גלריה יוטלו סנקציות על כל מי שמעורב בהקמת התנחלויות. אזור E1 ( צילום: שאול גולן )

לא מדובר ביוזמה נוספת של השוליים הפרוגרסיביים במפלגה. ההצעה, שעד לפני כמה שנים בכלל לא הייתה עולה לסדר היום, זוכה לתמיכה של 40 מחבריה, כולל בכירים מהזרם המרכזי. על פי החוק, הסנקציות ינועו בין הקפאת נכסים, שלילת ויזות ואיסור כניסה לארה"ב.

בניגוד לעיצומים קודמים שהוטלו, ההצעה מופנית גם כלפי בכירים ופקידים בגופים ממשלתיים - לא רק כלפי מתנחלים אלימים. מעבר לכך, מדובר על מעבר מסימון מוצרים שמקורם ביהודה ושומרון, לחרם מלא - מדיניות חמורה מזו שמציגות מדינות אירופיות.

כאמור, מדובר על סנקציות חובה על כל גורם זר שמעורב בהקמת התנחלויות ומאחזים חדשים ביו"ש ובעזה, בתשתיות להרחבתן, בבנייה ב-E1 או בהעברת אזרחים להתנחלויות. תינתן אפשרות להטלת סנקציות בנקאיות גם על מי שמתחזק או מרחיב התנחלויות קיימות - ואף על מי שהיה מעורב בכך באופן עקיף.

יעביר את החוק בקונגרס הבא? מגיש ההצעה חואקין קסטרו ( צילום: מתוך ויקיפדיה )

החוק כלשונו עלול לחול גם על בכירי ממשל בישראל, אך אזרחים אמריקניים מוחרגים ממנו - כולל מתנחלים בעלי אזרחות כפולה. בנוסף, החוק לא מגדיר מהי "התנחלות" ומזרח ירושלים לא מוזכרת שם. הנשיא הוא זה שיקבע את רשימת המקומות האסורים.

ההערכה היא כי ההצעה לא תעבור בבית הנבחרים הנוכחי, בשל הרוב הרפובליקני וממשל טראמפ. אבל התמיכה הדו-מפלגתית בישראל, שהייתה נכס אסטרטגי במשך עשורים, נשחקת במהירות. אחד ממגישי החוק, חואקין קסטרו, כבר דיבר במפורש על "הקונגרס הבא", והשאלה היא כבר לא אם ההצעה תעבור אלא מתי.