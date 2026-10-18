ירה בגלל סכסוך על חניה: עלי בן פרחאן אבו עיד, בן 30 מהכפר כעביה טבאש שבעמק יזרעאל, מואשם שפתח באש בביתו לעבר שכנו בן ה-48 - אחרי שהתקוטטו.
לפי המשטרה, התקרית התרחשה ב-31 באוגוסט אחרי שהנאשם השתולל וחסם עם רכבו את המעבר המשותף לו ולקורבן. "במהלך החקירה גבינו עדויות מכמה עדי ראייה לירי ואספנו מצלמות שתיעדו את הקטטה שהייתה לפני", סיפרה רס"ר אפרת ג'מבר, חוקרת בתחנת מגדל העמק. "הקורבן חזר בשעות הערב מהעבודה וניגש לביתו של הנאשם כדי לדבר עם אביו ולהתלונן על מה שקרה. הנאשם התחיל לצעוק עליו, שלף אקדח ואיים עליו - ואז הקורבן יצא מהבית ושמע קול ירי. הוא החליט לחזור כדי לבדוק מהיכן הירי, פתח את הדלת, ואז הנאשם ירה לעבור יריה אחת וברח".
"סיירים הגיעו לביתו של הנאשם לאחר שהבינו שהאירוע התרחש בסלון ביתו, וגילו שהוא נמלט והסתתר בכמה מקומות מסתור - ונעצר לבסוף בכפר בית זרזיר", הוסיפה. אבו עיד הכחיש בחקירתו שירה לעבר הקורבן, שנפצע באורח בינוני ופונה לבית החולים רמב"ם, על אף שהשוטרים מצאו בביתו תרמילים וכדורים של אקדח.
"לדעתי הראיות בתיק חזקות", סיכמה ג'מבר. "מדובר בתיק מוצק שרק בנס לא הסתיים ברצח. זה נאשם מסוכן שראוי שירצה מאסר ממושך על המעשה החמור".
כתב האישום נגד אבו עיד הוגש לבית המשפט המחוזי בנצרת, ומייחס לו עבירות של חבלה בכוונה מחמירה, ירי בנסיבות מחמירות, והובלה, נשיאה והחזקה של נשק.
עו"ד גיל דביר, שמייצג את אבו עיד, מסר בתגובה: "מדובר בבחור נורמטיבי לחלוטין. הוא כופר לחלוטין בכתב האישום, הוא זה שהותקף בתוך ביתו בידי מספר רב של אנשים. הוא לא ירה באף אחד וגם לא מחזיק אקדח. נדרוש לשחרר אותו בתנאים מגבילים, אין שום סיבה להחזיק אותו במעצר".