ירה בגלל סכסוך על חניה: עלי בן פרחאן אבו עיד, בן 30 מהכפר כעביה טבאש שבעמק יזרעאל, מואשם שפתח באש בביתו לעבר שכנו בן ה-48 - אחרי שהתקוטטו.

לפי המשטרה, התקרית התרחשה ב-31 באוגוסט אחרי שהנאשם השתולל וחסם עם רכבו את המעבר המשותף לו ולקורבן. "במהלך החקירה גבינו עדויות מכמה עדי ראייה לירי ואספנו מצלמות שתיעדו את הקטטה שהייתה לפני", סיפרה רס"ר אפרת ג'מבר, חוקרת בתחנת מגדל העמק. "הקורבן חזר בשעות הערב מהעבודה וניגש לביתו של הנאשם כדי לדבר עם אביו ולהתלונן על מה שקרה. הנאשם התחיל לצעוק עליו, שלף אקדח ואיים עליו - ואז הקורבן יצא מהבית ושמע קול ירי. הוא החליט לחזור כדי לבדוק מהיכן הירי, פתח את הדלת, ואז הנאשם ירה לעבור יריה אחת וברח".