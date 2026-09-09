רשת CNN דיווחה כי במהלך שנת 2026 התרחש זינוק חד בבנייה ב"הר המכוש" באיראן. הדיווח מתבסס על צילומי לוויין של המרכז ללימודים אסטרטגיים ובין-לאומיים (CSIS) שהגיעו לידי הרשת האמריקנית. בדיווח של CNN צוין כי הזינוק התרחש במקביל למלחמה וכי צוות מומחים ניתח תצלומי לוויין לאורך שש שנים. "הר המכוש" הוא אתר גרעיני שעד כה בשתי המלחמות האחרונות עם איראן נותר ללא פגע. הוא ממוקם בהרי הזגרוס, סמוך מאוד למתקן הגרעיני בנתנז, שבמעמקיו חופרת איראן כבר שש שנים מתקן תת-קרקעי שמומחים מעריכים כי הוא עשוי להיות עמיד גם בפני הפצצות מפצחות הבונקרים החזקות ביותר.