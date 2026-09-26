יו"ר ישר! גדי איזנקוט אמר כי הדיווחים האחרונים, כולל אלו של ה"ניו יורק טיימס" ומגזין "אטלנטיק", לגבי אזהרות שראש הממשלה בנימין נתניהו לכאורה קיבל לפני טבח 7 באוקטובר "מוכיחים שהוא מעל באופן חד וברור באמון הציבור ובתפקידו". איזנקוט מסר: "צֶבֶר העובדות שנחשפו בתקופה האחרונה אינו מותיר מקום לספק - נתניהו הוביל בעיוורון, בזחיחות ובחוסר אחריות את מדינת ישראל לאסון הגדול ביותר בתולדותיה". עוד אמר כי "המחשבה מה היה קורה אילולא הוא היה נשמע להתרעות, כמה חיים יכלו להינצל ומה היה מעמד המדינה כיום - צריכה להדיר שינה מעיניו של כל אזרח ואזרחית במדינת ישראל".