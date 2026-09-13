חיילות בבסיס הטירונים ניצנים חשות ברע וסובלות מתסמינים במערכת העיכול מאז ארוחת ערב ראש השנה שלשום בערב. מצה"ל נמסר שמדובר בתשע חיילות ושאין קשר למזון שהוגש, אולם אב של אחת הטירוניות טען היום (ראשון) בשיחה עם ynet כי מדובר בחיילות שאכלו את המנה הבשרית, ושמספרן גבוה הרבה יותר.

האב: "אחת הטירוניות עלתה לשמירה למרות שחשה ברע ונפלה בדרך" ( אילוסטרציה: Shutterstock )

מדובר בחיילות ששהו כל השבוע בבסיס, אחרי שחזרו מחופשת שבת בסוף השבוע שעבר, ואמורות לסיים השבוע את הטירונות. "הבת שלי סיפרה שמדובר בלפחות 50 בנות חולות", אמר האב. "הן משלשלות ומקיאות ומצבן לא טוב. הבת אמרה שלמנה הבשרית בארוחה היה ממש ריח רע, ושבגלל זה חלק מהחיילות נמנעו מלאכול אותה וניצלו".

לדבריו, חיילות שהתלוננו על מצבן אולצו למלא תורנויות שמירה מבלי לקבל מענה רפואי: "לא הגיע רופא והן נבדקו רק על ידי חובשת. הן לא קיבלו הפסקות לשירותים במהלך השמירות. הן זכו ליחס מזלזל עד שאתמול בערב הורים התערבו. אי אפשר להמשיך לדרוש מהן לעלות לשמירה כשהן מרגישות ככה. אחת הטירוניות עלתה לשמירה למרות שחשה ברע ונפלה בדרך. עכשיו היא חבושה בידה".

לפי צה"ל, מדובר בתשע חיילות מתוך 229 בניצנים. נמסר שהאוכל במחנה נבדק ונמצא תקין, ועל כן אין חשד לתחלואה שנבעה ממזון. לצד זאת הופצו הנחיות לשמירה על היגיינה בבסיס.

אמש קיבלו ההורים הודעה ממפקדת הבסיס ולפיה: "אנחנו ערים לשיח המתקיים בקבוצות השונות ועל כן אנו מבקשים להביא בפניכם את הדברים הבאים: ראשית, בריאות החיילות חשובה לנו והיא בראש סדר העדיפויות. שנית, עקב תלונות של כמה חיילות בפלוגה עצרנו לתשאל את כל חיילות הפלוגה. כל מי שלא חשה בטוב נבדקה על ידי גורמי הרפואה. במקביל בוצעו ניקיונות בפלוגה לוודא סטריליות ועמידה בהנחיות כנדרש. כלל החיילות שאינן מרגישות טוב נמצאות במנוחה בחדרן".

מדובר צה"ל נמסר בתגובה: "אין תחלואה רחבה בקרב הטירונים בבט"ר ניצנים. כמה חיילות פנו עם תלונות על תסמינים במערכת העיכול. בעקבות הפנייה ובהנחיית המ"פ בוצע תשאול אקטיבי בקרב כלל חיילי הפלוגה, במטרה לאתר מקרים נוספים. לאחר בדיקה מעמיקה, כתשע חיילות ענו להגדרת המקרה. הן קיבלו טיפול רפואי בהתאם למצבן ונשלחו למנוחה ביחידה. גורמי הרפואה מעודכנים ומפקחים על הטיפול בהן.