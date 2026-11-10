אדם יאסין, עבריין מין סדרתי בן 42 ממזרח ירושלים, חשוד שפרץ פעמיים לבית של צעירה בשנות ה-20 לחייה בתל אביב, ובאחד המקרים אף אנס אותה. לפי החשד, מדובר בשני מקרים שונים, כאשר באירוע הראשון - יאסין, בעל עבר פלילי עשיר - עקב אחר הצעירה שיצאה מהמועדון, נכנס לביתה ואנס אותה וברח עם מפתחות הדירה. כעבור שבועיים הוא הגיע שוב לדירתה כשהוא משתמש במפתחות שגנב וניסה לגעת בה תוך שהוא מצלם אותה בביתה.
בתום חקירה המשטרה, הגישה פרקליטות מחוז תל אביב הצהרת תובע נגד החשוד - שהוא מפוקח מין של יחידת צור בגין עבירות מין קודמות, ובעל עבר פלילי של עבירות מין וסמים - לרבות ביצוע מעשים מגונים בילדה ב-2006, והרשעה ב-2012 בעבירות מין במטופלת בבית חולים בירושלים. ב-2022 חזר לסורו והורשע בתקיפת קטינה נוספת.
המשטרה מסרה כי "ב-12 באוקטובר הגיעה צעירה בשנות ה-20 לחייה לתחנת יפו ודיווחה כי נאנסה בביתה במרכז תל אביב בידי אדם שאינה מכירה. שוטרי תחנת יפו במרחב איילון עצרו תושב מזרח ירושלים בחשד שעקב אחריה, פרץ לביתה בתל אביב ואנס אותה". לפי המשטרה, החשוד עקב אחר הצעירה אחרי שיצאה ממועדון סמוך לביתה - ולאחר שנכנסה אליו הוא פרץ פנימה לדירה ואנס אותה בחדר השינה.
מאז התלונה, לפי המשטרה, נגבו עדויות, בוצעו בדיקות פורנזיות ונאספו ממצאים טכנולוגיים. אלא שהחשוד עצמו נעצר ביום הבחירות ב-27 באוקטובר, אחרי שפרץ לדירת הצעירה פעם נוספת. לפי המשטרה, במכשיר הטלפון שהיה ברשותו בעת המעצר אותרו ממצאים שקושרים אותו למעשים מגונים. "החשוד הועבר לחקירה בתחנת יפו ובסיומה נכלא", נמסר. "הבוקר, עם סיום החקירה וגיבוש התשתית הראייתית, הגישה פרקליטות מחוז תל אביב הצהרת תובע נגד החשוד".
בית המשפט האריך את מעצרו של החשוד עד ל-12 בנובמבר, ובימים הקרובים צפוי להיות מוגש נגדו כתב אישום לצד בקשה למעצר עד תום ההליכים.
העבר של עבריין המין הסדרתי
זו כאמור לא הפעם הראשונה שבה הוא חשוד בעבירות מין, ויש לו שורת הרשעות קודמות. ב-2006, בין השאר, יאסין הורשע במסגרת הסדר טיעון בביצוע מעשה מגונה בילדה בת שש. על פי גזר הדין, יאסין פיתה את הילדה ואת אחיה בעת ששיחקו בחצר ביתם להתלוות אליו למכולת בהבטחה לקנות להם ממתקים, ואז שלח את האח לביתו, והוביל את הילדה למקום מסתור. שם, הוא השכיב אותה על הרצפה, נשכב מעליה, הכניס את ידו למכנסיה והתחכך בה עד שהגיע לפורקן מיני, כל זאת בעוד הילדה בוכה ומתנגדת.
יאסין טען כי המעשה בוצע תחת השפעת סמים ואלכוהול, ושירות המבחן התייחס בתסקירו לרקע האישי והמשפחתי הקשה בו גדל, הכולל חוסר השכלה ואב המרצה עונש מאסר ממושך. בית המשפט גזר עליו אז 24 חודשי מאסר בפועל.
בשנת 2012 הורשע בכך שבדצמבר 2011, חרף היותו תחת צו פיקוח לעברייני מין שאוסר עליו צריכת סמים, נטל כדור אקסטזי ונכנס בבוקר לחדרה של מטופלת ישנה בבית החולים שערי צדק בירושלים.
הוא הכניס את ידו מתחת לשמיכתה במטרה לגעת בישבנה, ונמלט מיד כשהתעוררה. המעשה בוצע כאשר תלוי ועומד נגדו מאסר על תנאי של 9 חודשים בגין עבירות מין קודמות. אלא שמאז חזר לסורו, וכאמור גם ב-2022 הורשע בתקיפת קטינה.
לאורך השנים מתועדות הרשעות רבות שלו בעבירות סמים, על אף שבמסגרת תנאי הפיקוח שלו נאסר עליו במפורש להשתמש בהם.