אדם יאסין, עבריין מין סדרתי בן 42 ממזרח ירושלים, חשוד שפרץ פעמיים לבית של צעירה בשנות ה-20 לחייה בתל אביב, ובאחד המקרים אף אנס אותה. לפי החשד, מדובר בשני מקרים שונים, כאשר באירוע הראשון - יאסין, בעל עבר פלילי עשיר - עקב אחר הצעירה שיצאה מהמועדון, נכנס לביתה ואנס אותה וברח עם מפתחות הדירה. כעבור שבועיים הוא הגיע שוב לדירתה כשהוא משתמש במפתחות שגנב וניסה לגעת בה תוך שהוא מצלם אותה בביתה.

אדם יאסין, עבריין מין סדרתי בן 42 ממזרח ירושלים, חשוד שפרץ פעמיים לבית של צעירה בשנות ה-20 לחייה בתל אביב, ובאחד המקרים אף אנס אותה. לפי החשד, מדובר בשני מקרים שונים, כאשר באירוע הראשון - יאסין, בעל עבר פלילי עשיר - עקב אחר הצעירה שיצאה מהמועדון, נכנס לביתה ואנס אותה וברח עם מפתחות הדירה. כעבור שבועיים הוא הגיע שוב לדירתה כשהוא משתמש במפתחות שגנב וניסה לגעת בה תוך שהוא מצלם אותה בביתה.

אדם יאסין, עבריין מין סדרתי בן 42 ממזרח ירושלים, חשוד שפרץ פעמיים לבית של צעירה בשנות ה-20 לחייה בתל אביב, ובאחד המקרים אף אנס אותה. לפי החשד, מדובר בשני מקרים שונים, כאשר באירוע הראשון - יאסין, בעל עבר פלילי עשיר - עקב אחר הצעירה שיצאה מהמועדון, נכנס לביתה ואנס אותה וברח עם מפתחות הדירה. כעבור שבועיים הוא הגיע שוב לדירתה כשהוא משתמש במפתחות שגנב וניסה לגעת בה תוך שהוא מצלם אותה בביתה.

המשטרה מסרה כי "ב-12 באוקטובר הגיעה צעירה בשנות ה-20 לחייה לתחנת יפו ודיווחה כי נאנסה בביתה במרכז תל אביב בידי אדם שאינה מכירה. שוטרי תחנת יפו במרחב איילון עצרו תושב מזרח ירושלים בחשד שעקב אחריה, פרץ לביתה בתל אביב ואנס אותה". לפי המשטרה, החשוד עקב אחר הצעירה אחרי שיצאה ממועדון סמוך לביתה - ולאחר שנכנסה אליו הוא פרץ פנימה לדירה ואנס אותה בחדר השינה.

המשטרה מסרה כי "ב-12 באוקטובר הגיעה צעירה בשנות ה-20 לחייה לתחנת יפו ודיווחה כי נאנסה בביתה במרכז תל אביב בידי אדם שאינה מכירה. שוטרי תחנת יפו במרחב איילון עצרו תושב מזרח ירושלים בחשד שעקב אחריה, פרץ לביתה בתל אביב ואנס אותה". לפי המשטרה, החשוד עקב אחר הצעירה אחרי שיצאה ממועדון סמוך לביתה - ולאחר שנכנסה אליו הוא פרץ פנימה לדירה ואנס אותה בחדר השינה.

המשטרה מסרה כי "ב-12 באוקטובר הגיעה צעירה בשנות ה-20 לחייה לתחנת יפו ודיווחה כי נאנסה בביתה במרכז תל אביב בידי אדם שאינה מכירה. שוטרי תחנת יפו במרחב איילון עצרו תושב מזרח ירושלים בחשד שעקב אחריה, פרץ לביתה בתל אביב ואנס אותה". לפי המשטרה, החשוד עקב אחר הצעירה אחרי שיצאה ממועדון סמוך לביתה - ולאחר שנכנסה אליו הוא פרץ פנימה לדירה ואנס אותה בחדר השינה.