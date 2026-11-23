ג'ארד קושנר, חתנו ויועצו של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, הזהיר בריאיון ל"ניו יורק מגזין" כי ישראל עלולה להפוך למדינה מוקצית בעולם אם תמשיך במדיניותה הנוכחית. "ישראל ניצבת בפני צומת דרכים", אמר. "היא יכולה לצמוח מתוך הטרגדיה של 7 באוקטובר, להפוך לבטוחה הרבה יותר ומשולבת בעולם, או להמשיך במסלול הנוכחי, שמוביל אותה למעמד של מדינה מוקצית בזירה הבינלאומית". קושנר חשף גם כי ראש הממשלה בנימין נתניהו לא האמין שהמאמצים האמריקניים לסיים את המלחמה בעזה ולהשיב את החטופים יצליחו. "ביבי לא חשב שנוכל לעשות את זה", אמר.