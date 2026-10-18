לפחות שבעה בני אדם נהרגו ועוד עשרות נפצעו הלילה (בין שבת לראשון) בפיצוץ ושריפה בבסיס צבאי בקנדה, בפרובינציית אלברטה שבמערב המדינה. כך מדווח הבוקר אתר החדשות הקנדי Global News מפי כמה גורמי צבא מקומיים.
לדברי הגורמים הפיצוץ אירע בבסיס וויינרייט בסביבות השעה 16:00 לפי השעון המקומי (01:00 לפי שעון ישראל) כאשר תרגיל שנערך שם באש חיה גרם לפגיעה בצינור או מאגר גז – ובעקבות זאת אירע פיצוץ. שריפה גדולה התפשטה בבסיס, בחסות רוחות עזות, במהירות של עד 100 קמ"ש. כשלוש אחרי תחילת האירוע דיווחו הרשויות המקומיות כי האש חצתה את הגדר של הבסיס, וכי כוחות כיבוי פועלים להשיג שליטה על הלהבות.
לפי הדיווחים אמבולנסים וגם מסוקים הוזעקו לבסיס, השוכן כ-200 ק"מ דרומית-מזרחית לעיר אדמונטון, בירתה של אלברטה. הפצועים פונו גם לכמה בתי חולים באדמונטון המרוחקת יחסית, ורופא אחד שם אמר לתאגיד השידור הציבורי הקנדי כי הם הובאו אליהם אחרי שמתקני הבריאות בעיירה הסמוכה לבסיס, בעלת אותו השם וויינרייט, חוו "עומס מוחלט" בעקבות מספר הנפגעים הרב. "יש יותר נפגעים מכפי שמישהו מאיתנו רוצה לספור כרגע. זה אסון. אסון שמתרחש אחת ל-15 עד 25 שנה", אמר ל-CBC ד"ר וורן תירסק, רופא במחלקה לרפואה דחופה באחד מבתי החולים באדמונטון.
שר ההגנה הקנדי דייוויד מקגינטי אישר אמנם כי באירוע יש הרוגים ופצועים, אך לא נקב במספרים: "אני לא יכול לזכור דבר כזה בהיסטוריה המודרנית", הוא אמר הלילה. מקגינטי הוסיף כי נפתחה חקירה לבירור נסיבות התקרית, ותיאר את המצב בשטח כ"פעיל, מורכב ורגיש מאוד". גם ראש הממשלה מארק קרני דיווח בציוץ ברשת X על "תקרית חמורה" בבסיס, והוסיף: "מחשבותינו נתונות לכל הנשים והגברים האמיצים שנפגעו. אנחנו עובדים בשיתוף פעולה הדוק עם ממשלת אלברטה ועם הרשויות המקומיות".
הבסיס בוויינרייט הוא אחד מבסיסי האימונים הצבאיים העמוסים ביותר של קנדה, והוא משמש לאימון חיילים ולהכנת יחידות לפעילות מבצעית. בבסיס פועל גם "המרכז הקנדי לאימוני תמרון", המכין יחידות צבאיות לפעול יחד בתנאי שדה קרב מציאותיים, וכן מרכז האימונים של הדיוויזיה הקנדית השלישית, המספק הכשרת חי"ר בסיסית.