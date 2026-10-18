שר ההגנה הקנדי דייוויד מקגינטי אישר אמנם כי באירוע יש הרוגים ופצועים, אך לא נקב במספרים: "אני לא יכול לזכור דבר כזה בהיסטוריה המודרנית", הוא אמר הלילה. מקגינטי הוסיף כי נפתחה חקירה לבירור נסיבות התקרית, ותיאר את המצב בשטח כ"פעיל, מורכב ורגיש מאוד". גם ראש הממשלה

מארק קרני