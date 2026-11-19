המשטרה עצרה הלילה (בין חמישי לשישי) תושב לוד שלפי החשד נהג בפראות בתל אביב, פגע בשוטר, ניגח כלי רכב, עלה על המדרכות ונסע בניגוד לתנועה, תוך סיכון ממשי להולכי רגל ונהגים אחרים. הנהג ניסה להימלט מכוחות המשטרה, שירו לעבר רכבו.

המשטרה עצרה הלילה (בין חמישי לשישי) תושב לוד שלפי החשד נהג בפראות בתל אביב, פגע בשוטר, ניגח כלי רכב, עלה על המדרכות ונסע בניגוד לתנועה, תוך סיכון ממשי להולכי רגל ונהגים אחרים. הנהג ניסה להימלט מכוחות המשטרה, שירו לעבר רכבו.

המשטרה עצרה הלילה (בין חמישי לשישי) תושב לוד שלפי החשד נהג בפראות בתל אביב, פגע בשוטר, ניגח כלי רכב, עלה על המדרכות ונסע בניגוד לתנועה, תוך סיכון ממשי להולכי רגל ונהגים אחרים. הנהג ניסה להימלט מכוחות המשטרה, שירו לעבר רכבו.

לאחר מרדף, שוטרי מרחב ירקון, בסיוע סיירי אגף סל"ע של עיריית תל אביב-יפו, עצרו את החשוד באזור מחלף קיבוץ גלויות. החשוד נפצע באורח קשה ואחד השוטרים נפצע באורח קל. הרקע לאירוע פלילי, נבדק החשד שמדובר בסוחר סמים.

לאחר מרדף, שוטרי מרחב ירקון, בסיוע סיירי אגף סל"ע של עיריית תל אביב-יפו, עצרו את החשוד באזור מחלף קיבוץ גלויות. החשוד נפצע באורח קשה ואחד השוטרים נפצע באורח קל. הרקע לאירוע פלילי, נבדק החשד שמדובר בסוחר סמים.

לאחר מרדף, שוטרי מרחב ירקון, בסיוע סיירי אגף סל"ע של עיריית תל אביב-יפו, עצרו את החשוד באזור מחלף קיבוץ גלויות. החשוד נפצע באורח קשה ואחד השוטרים נפצע באורח קל. הרקע לאירוע פלילי, נבדק החשד שמדובר בסוחר סמים.