קבוצת מזל (Mazal Group), חברת מוצרי טיפוח בבעלות ישראלית הפועלת בקניונים בדרום קליפורניה, עומדת במרכז חקירת משטרה בארה"ב לאחר שצעיר עם מוגבלות התפתחותית טען כי עובדיה לחצו עליו להוציא כמעט 52 אלף דולר. ויקטור צ'יזולם, בן 30 המתגורר בדיור מוגן, שילם לפי הקבלות 41,747 דולר עבור מוצרי טיפוח ומכשיר לטיפול באור אדום, והעביר לשתי עובדות "טיפים" בסך 10,120 דולר. לדבריו, הוא נלקח לחדר אחורי, שם צעקו עליו וסירבו לאפשר לו לצאת עד שמסר את כרטיס החיוב. סניף החברה בקניון וסטפילד טופנגה נסגר בעקבות תחקיר רשת החדשות CBS, והחברה הכחישה את הטענות והאשימה "עובדת סוררת" במעשה. החברה הציעה להשיב לצ'יזולם את כספו בתנאי שיסיר ביקורות שליליות שפרסם עליה.