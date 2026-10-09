סוכן של רשות ההגירה הפדרלית בארה"ב (ICE) ירה באדם בניו יורק. הפצוע, שנורה לעיני ילד בן חמש ששהה עמו ברכב ולא נפגע, פונה לבית חולים כשהוא בהכרה. בעקבות התקרית כינס ראש עיריית ניו יורק זוהראן ממדאני מסיבת עיתונאים מיוחדת, ודרש מהנשיא דונלד טראמפ "לעצור את כל פעולות רשות ההגירה בעירנו. לא אעמוד מנגד בשעה שסוכני הגירה מטילים אימה על הקהילות שלנו. זהו מצב חמור ובלתי נתפס". בעקבות התקרית פרצו מהומות והפגנות נגד כוחות המשטרה בזירת הירי. התקרית מתרחשת ברקע החרפת מדיניות הגירוש מאז כניסתו של טראמפ לתפקיד.