לפי החשד, הגבר, נשוי ואב לילדים שעובד בחברת ייעוץ, שידל בעיקר נשים לעשות זאת. החקירה התנהלה ביחידה 105 בלהב 433 בשיתוף פעולה עם גורמי אכיפה בינלאומיים. פקד שיר חייקיס מיחידה 105 סיפרה כי לפני כשנה התקבל מידע מאחת ממדינות אירופה על ישראלי שסיפר ברשת על עבירות מין כלפי קטינים ואף החליף עם משתמשים אחרים תיעודים שנשלחו אליו.

לפי החשד, הגבר, נשוי ואב לילדים שעובד בחברת ייעוץ, שידל בעיקר נשים לעשות זאת. החקירה התנהלה ביחידה 105 בלהב 433 בשיתוף פעולה עם גורמי אכיפה בינלאומיים. פקד שיר חייקיס מיחידה 105 סיפרה כי לפני כשנה התקבל מידע מאחת ממדינות אירופה על ישראלי שסיפר ברשת על עבירות מין כלפי קטינים ואף החליף עם משתמשים אחרים תיעודים שנשלחו אליו.

לפי החשד, הגבר, נשוי ואב לילדים שעובד בחברת ייעוץ, שידל בעיקר נשים לעשות זאת. החקירה התנהלה ביחידה 105 בלהב 433 בשיתוף פעולה עם גורמי אכיפה בינלאומיים. פקד שיר חייקיס מיחידה 105 סיפרה כי לפני כשנה התקבל מידע מאחת ממדינות אירופה על ישראלי שסיפר ברשת על עבירות מין כלפי קטינים ואף החליף עם משתמשים אחרים תיעודים שנשלחו אליו.

לפני כשלושה שבועות החקירה עברה למישור הגלוי והגבר נעצר. חוקרי יחידה 105 תפסו ברשותו מחשבים ופלאפונים, שבהם נמצאו מאות סרטונים והתכתבויות באפליקציות שונות ברשת האפלה (Darknet). בשיחות שניהל הוא הציג את עצמו תחת הכינוי "פינגווין", תוך שהוא מקפיד לא לחשוף את גילו ואת הסטטוס המשפחתי שלו.

לפני כשלושה שבועות החקירה עברה למישור הגלוי והגבר נעצר. חוקרי יחידה 105 תפסו ברשותו מחשבים ופלאפונים, שבהם נמצאו מאות סרטונים והתכתבויות באפליקציות שונות ברשת האפלה (Darknet). בשיחות שניהל הוא הציג את עצמו תחת הכינוי "פינגווין", תוך שהוא מקפיד לא לחשוף את גילו ואת הסטטוס המשפחתי שלו.

לפני כשלושה שבועות החקירה עברה למישור הגלוי והגבר נעצר. חוקרי יחידה 105 תפסו ברשותו מחשבים ופלאפונים, שבהם נמצאו מאות סרטונים והתכתבויות באפליקציות שונות ברשת האפלה (Darknet). בשיחות שניהל הוא הציג את עצמו תחת הכינוי "פינגווין", תוך שהוא מקפיד לא לחשוף את גילו ואת הסטטוס המשפחתי שלו.