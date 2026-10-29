הפרקליטות הגישה אתמול (רביעי) הצהרת תובע לפני כתב אישום נגד תושב ירושלים (45) שנעצר לצד חשודים נוספים בארצות הברית, בחשד לעבירות פדופיליה לאחר שלכאורה צילם את ילדיו במצבים אינטימיים ואף עודד עשרות גברים ונשים ברחבי העולם לבצע עבירות מין בילדיהם - מתינוקות בני שנה ועד בני נוער בני 16-14 - לתעד ולשלוח לו לשם סיפוקו המיני.
לפי החשד, הגבר, נשוי ואב לילדים שעובד בחברת ייעוץ, שידל בעיקר נשים לעשות זאת. החקירה התנהלה ביחידה 105 בלהב 433 בשיתוף פעולה עם גורמי אכיפה בינלאומיים. פקד שיר חייקיס מיחידה 105 סיפרה כי לפני כשנה התקבל מידע מאחת ממדינות אירופה על ישראלי שסיפר ברשת על עבירות מין כלפי קטינים ואף החליף עם משתמשים אחרים תיעודים שנשלחו אליו.
לפני כשלושה שבועות החקירה עברה למישור הגלוי והגבר נעצר. חוקרי יחידה 105 תפסו ברשותו מחשבים ופלאפונים, שבהם נמצאו מאות סרטונים והתכתבויות באפליקציות שונות ברשת האפלה (Darknet). בשיחות שניהל הוא הציג את עצמו תחת הכינוי "פינגווין", תוך שהוא מקפיד לא לחשוף את גילו ואת הסטטוס המשפחתי שלו.
בחקירה עלה כי הוא איתר משתמשים מרחבי העולם באפליקציות השונות, ניהל איתם שיחות רבות עד שהגיע לנקודה שבה הוא משכנע אותם לפגוע מינית בילדיהם. לפי החשד, הוא "צד" ברשת גם נערות צעירות והצליח לשכנע גם אותן לתעד את עצמן מבצעות אקטים מיניים ולשלוח לו. "נחשפנו להעברות של תכנים מיניים כמו סרטים פדופיליים שהוא הוריד מהדרקנט", סיפרה פקד חייקיס.
לאחר שהמשטרה הציגה בפניו את החומרים שנתפסו במחשביו, החשוד הודה במעשיו. בעקבות החקירה בישראל נעצרו חשודים נוספים בארצות הברית על-ידי ה-FBI. "מיד כשהבנו שהחשוד עודד נוספים מעבר לים, העברנו שמות של כ-10 חשודים לרשויות בארה"ב ובקנדה", סיפרה חייקיס. "היה חשוב לנו ביחידה 105 לצד חקירת החשוד ואיסוף הראיות, לגדוע את עבירות המין".
מעצרו של החשוד הוארך עד יום שני.המשטרה מסרה כי "החקירה הינה תוצר של שילוב זרועות של גורמי מודיעין וגורמי אכיפה בינלאומיים בהובלת חטיבת המודיעין".