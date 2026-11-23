מפקד משטרת התנועה הארצית (מתנ"א), ניצב-משנה אמיר ג'יבלי, נחקר באזהרה בעקבות מעורבותו בתאונת הדרכים שאירעה אמש (ראשון) בכביש 4, סמוך לצומת רעננה, שבה נפצע רוכב אופניים באורח בינוני עד קשה. כך נודע ל-ynet. ההחלטה התקבלה במשטרה בעקבות התאונה, שבה פגע רכב משטרתי שבו נהג ג'יבלי ברוכב האופניים.
לאחר התאונה מסרה המשטרה כי ג'יבלי דיווח מיד לכוחות ההצלה ולגורמי המשטרה על האירוע. בוחני התנועה של מרחב שרון הגיעו לזירה ופתחו בחקירת נסיבות התאונה. עדי ראייה סיפרו כי רוכב האופניים חצה את הצומת באור אדום, אולם נסיבות התאונה עדיין נבדקות.