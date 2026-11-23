שאירעה אמש (ראשון) בכביש 4, סמוך לצומת רעננה, שבה נפצע רוכב אופניים באורח בינוני עד קשה. כך נודע ל-ynet. ההחלטה התקבלה במשטרה בעקבות התאונה, שבה פגע רכב משטרתי שבו נהג ג'יבלי ברוכב האופניים.

שאירעה אמש (ראשון) בכביש 4, סמוך לצומת רעננה, שבה נפצע רוכב אופניים באורח בינוני עד קשה. כך נודע ל-ynet. ההחלטה התקבלה במשטרה בעקבות התאונה, שבה פגע רכב משטרתי שבו נהג ג'יבלי ברוכב האופניים.