נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הכריז ברשת Truth Social שבבעלותו על מבצע כלכלי נגד איראן. הוא כתב כי "אף אחד לא נתן לרפובליקה האיסלאמית הזדמנות גדולה יותר לעסקה ממנו", והכריז על מבצע כלכלי נגד איראן, שלדבריו יהיה "הכי מוחץ שננקט אי פעם נגד מדינה כלשהי". טראמפ הוסיף כי "זו תהיה לוחמה כלכלית ובידוד בקנה מידה חסר תקדים", והודיע כי כל מדינה שתאפשר יחסים כלכליים עם איראן, בין אם על ידי מוסדותיה הפיננסיים, עסקיה ואף באמצעות נמלי תעופה או גופים ממשלתיים, תתמודד בעצמה עם השלכות כלכליות. "זה יהיה D-Day כלכלי, ואנחנו זקוקים לכל בעלות הברית שלנו כדי להכניע את האיום האיראני", כתב.