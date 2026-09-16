הנציב העליון של האו"ם לזכויות אדם פולקר טירק קרא לישראל לאפשר כניסה של חוקרים בינלאומיים לרצועת עזה - על מנת לסייע באיסוף ראיות לחשדות בדבר הפרות ופשעי מלחמה המיוחסים לישראל. לטענת טירק, בשטחים שנפגעו בתקיפות ישראליות בעזה מתגלים כיום שרידיהן של מה שנראה כמשפחות שלמות. הוא הוסיף כי גילוי מספר רב של גופות מתחת להריסות בעיר עזה מחייה חששות בדבר פשעי מלחמה ופשעים חמורים נוספים.

באו"ם דרשו לאפשר כניסת חוקרים בינלאומיים לעזה. הרס בעיר עזה ( צילום: REUTERS/Dawoud Abu Alkas )

בהודעה שפרסם הנציב העליון טירק, הוא הביע חשש מכך שהשרידים שהתגלו עד כה "מהווים רק את קצה הקרחון". לדבריו, "חלק ניכר מעזה נהרס כליל, הן כתוצאה מההפגזות הישראליות והן מפעולות הריסה ופינוי הריסות באמצעות ציוד כבד וחומרי נפץ".

נציב האו"ם הוסיף כי ישראל מסרבת כרגע לאפשר הכנסת ציוד כבד לטובת פינוי ההריסות. הוא קרא כאמור לאפשר כניסת חוקרים לעזה, וטען כי ישראל ממשיכה לפעול ליישור השטח באזורים רבים בעזרת דחפורים - "ללא כל התחשבות במתים מתחת להריסות". לפי האו"ם, בעזה דווח על יותר מ-630 גופות ושרידי גופות שחולצו מההריסות, בין נובמבר 2025 לספטמבר 2026. באו"ם סבורים כי מספר הנעדרים הכולל מתחת להריסות, אליו יגיעו ככל שיימשכו החיפושים, עומד על יותר מ-8,000 בני אדם.

הוא הוסיף כי יש לפעול בכל האמצעים האפשריים על מנת לתעד ולזהות את הקורבנות, תוך יידוע המשפחות, לשמר נתונים משפטיים-רפואיים ודגימות ביולוגיות ולתעד את מקומות הקבורה. טירק הביע כאמור חשש מכך שחלק ניכר מעזה נהרס בעקבות תקיפות וכן בעקבות פינוי הריסות באמצעות ציוד כבד וחומרי נפץ. הוא הדגיש כי "המשפחות זכאיות לדעת את מלוא האמת", והסביר: זכותן של המשפחות לדעת את גורל יקיריהן אינה מסתיימת בזיהוי ובקבורה מכובדת.

שגריר ישראל לאו״ם, דני דנון, השיב לדבריו של טירק ואמר כי מדובר ב״עוד אמירה הזויה של איש הזוי. הוא שוב מוכיח שהאובססיה שלו נגד ישראל חזקה יותר מהעובדות. הוא ממהר להאשים את ישראל ובאותה נשימה מעלים לחלוטין את חמאס, ארגון הטרור שהפך את התשתיות האזרחיות בעזה לשדה קרב".