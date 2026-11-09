ביהדות התורה לא מכחישים את המגעים עם גוש השינוי, אך חברי הכנסת שלה כמעט שלא מתייחסים לכך בפומבי. מי שנותנת הבוקר (שני) ביטוי גלוי לזעם על ראש הממשלה בנימין נתניהו ולציפייה להיכנס לקואליציה שתסדיר את הפטור משירות צבאי לצעירים חרדים היא חסידות גור. יצחק גולדקנופף, שליחה של החסידות לכנסת, הוא מהדוחפים הבולטים בקרב הסיעות החרדיות לממשלה בראשות גדי איזנקוט.