ביהדות התורה לא מכחישים את המגעים עם גוש השינוי, אך חברי הכנסת שלה כמעט שלא מתייחסים לכך בפומבי. מי שנותנת הבוקר (שני) ביטוי גלוי לזעם על ראש הממשלה בנימין נתניהו ולציפייה להיכנס לקואליציה שתסדיר את הפטור משירות צבאי לצעירים חרדים היא חסידות גור. יצחק גולדקנופף, שליחה של החסידות לכנסת, הוא מהדוחפים הבולטים בקרב הסיעות החרדיות לממשלה בראשות גדי איזנקוט.
בעיתון "המודיע", ביטאון חסידות גור, נכתב במאמר מערכת כי יהדות התורה נמנעה מהמלצה על מועמד להרכבת הממשלה, בניגוד לעמדת המפלגות האחרות, בשל המשבר הנוגע ללומדי התורה. העיתון מדגיש כי עצם הישיבה בממשלה אינה מטרה בפני עצמה, וכי המבחן המרכזי הוא יכולתה של הממשלה להבטיח את המשך לימוד התורה ואת מעמדם של בני הישיבות.
"יהדות התורה לא ניתנת להסתפק רק בהתחייבות כתובה וחתומה, משום שהוכח שאין לה תוקף", נכתב במאמר. לדברי העיתון, הפעם נדרשות "ערבויות מתאימות", כדי להבטיח שההסכמות אכן ייושמו.
תחת הכותרת "כשאין ברירה - אין ברירה" נכתב במאמר: "גם אנחנו היינו מאוד שמחים אילו לא הייתה כעת התלבטות, ונאמנותנו הלויאלית הייתה ניתנת לגוש האמוני שעימו הלכנו שנים ארוכות. היינו מאוד שמחים לחוש שאנחנו שותפים פוליטיים שווים לגוש שעימו הלכנו בכל מערכות הבחירות האחרונות. אבל אין ברירה, אנחנו נרדפים. תבוא הצעה שערובותיה בצידה - וירווח לכולם".
לפי המוצג במאמר, עמדת החסידות היא דרישה לערבויות ממשיות, מעבר להתחייבויות המקובלות בהסכמים קואליציוניים. בביטאון טוענים כי ניסיון העבר הוכיח שהבטחות כתובות אינן מהוות בהכרח ערבות ליישומן.
בהתייחס לזעם על נתניהו, שלא מימש את רצון החרדים בהסכמים ערב הרכבת הממשלה היוצאת, נכתב במאמר: "הפעם הזו לא ניתן להסתפק רק בהתחייבות כתובה וחתומה, משום שהוכח שאין לה תוקף. הפעם הזו - חייבים ערבויות מתאימות".