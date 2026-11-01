בית המשפט המחוזי מרכז-לוד הרשיע פה אחד את אחמד סעיד, אח מוסמך ששימש אחראי משמרת בבית חולים, באינוס ובמעשה מגונה. לפי הכרעת הדין, הוא ביקש מעובדת להתלוות אליו כדי להביא ציוד במהלך משמרת לילה - אך במקום זאת הוביל אותה לחדר הרופא התורן, נעל את הדלת ואנס אותה. בית המשפט דחה את טענתו כי יחסי המין התקיימו בהסכמה.

הלכה אחריו "להביא ציוד" מתוקף תפקידו כאחראי משמרת. אילוסטרציה ( shutterstock )

האירוע התרחש בדצמבר 2024, כאשר המתלוננת, סטודנטית לסיעוד ואם לשלושה שהייתה בתחילת עבודתה בבית החולים, עבדה במשמרת לילה לצד סעיד. בתחילה הוא סיפר לה על הקשיים בחיי המין שלו עם אשתו לאחר לידת בנם. המתלוננת העידה כי חשה אי-נוחות מהשיחה, אך השיבה לו בנימוס.

בהמשך, לפי כתב האישום, ביקש ממנה סעיד להתלוות אליו כדי להביא ציוד, ומתוקף תפקידו כאחראי המשמרת היא הלכה אחריו. לאחר שנכנסו לחדר הרופא התורן הוא נעל את הדלת, ונגע בגופה של המתלוננת ללא הסכמתה. כאשר ביקש ממנה לבצע בו מעשים מיניים, היא סירבה וביקשה: "די, תשחרר אותי. אני לא רוצה". בתגובה הוא השיב לה: "טוב, רק עוד שנייה אחת", דחף אותה לעבר המיטה ואנס אותה.

בעדותה בבית המשפט סיפרה המתלוננת - שלפי הכרעת הדין סובלת מפוסט-טראומה בעקבות פגיעות שחוותה בילדותה - כי קפאה מפחד ולא הצליחה להתנגד למעשיו. "האירוע החזיר אותי בכאלה עוצמות לאירוע קודם, שאני לא הצלחתי להגיב", אמרה. "הגוף כביכול בגד בי, הוא לא נענה לי". היא הוסיפה כי חששה לחייה, ורק רצתה לצאת מהחדר בשלום.

לאחר האירוע היא הלכה להקיא כשהיא בוכה, אך חזרה להמשך המשמרת וניסתה לתפקד כרגיל. כעבור שלושה ימים סיפרה לפסיכולוגית שלה על המקרה, ובסוף אותו חודש הגישה תלונה במשטרה.

סעיד הכחיש את המיוחס לו וטען, כפי שנכתב, כי יחסי המין התקיימו בהסכמה וכי המתלוננת לא הביעה התנגדות. להגנתו הצביע בין היתר על התנהגותה לאחר האירוע ועל הודעות שהחליפו השניים. מנגד, התביעה טענה כי סעיד ניצל את תפקידו כאחראי המשמרת והתעלם מרצונה של המתלוננת, וכי הקיפאון שחוותה אינו מעיד על הסכמה.