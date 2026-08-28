גורמים בעיריית בני ברק הניחו לפני כניסת השבת כמה מכולות על הכביש שמוביל לשכונת מתחם הסופרים בעיר וחסמו את הגישה אליה. מדובר בשכונה שבה מתגוררים גם תושבים חילונים.

פינוי מכולה שחסמה את הכביש בבני ברק





גלריה פינוי חסימה בשכונת הסופרים בבני ברק

תושבים בשכונה הזעיקו את המשטרה וטענו שכלאו אותם בתוכה. הכוחות שהגיעו לאזור הזיזו את המכולות ופתחו את הכביש לתנועה. נהג המשאית שהניח אותן זומן לחקירה בחשד לסיכון נתיב תחבורה. לטענתו הוא ביצע את העבודה עבור עיריית בני ברק, שמכחישה כי הורתה להניח את המכולות.

שכונת מתחם הסופרים בבני ברק היא שכונה שהוקמה במסגרת פרויקט "מחיר למשתכן", ומתגוררים בה חרדים וחילונים שהגיעו אליה ממקומות שונים בארץ. לאחרונה החלו בין תושבי השכונה חיכוכים בנוגע לסוגיית הנסיעה בשבת. בשבוע שעבר הניחו תושבים חרדים גדר על הכביש, אך המשטרה פינתה את החסימה תוך קביעה שמדובר במהלך לא חוקי.

הערב העימות נמשך תוך שהתושבים החרדים טוענים שישנם כאלו שפועלים לחלן את בני ברק. גורם במשטרה אמר: ״גם החילונים עושים לחרדים דווקא, נוסעים בפראות ועושים חארקות. מי שנכנס ברכב דרך גשר לנדא החדש חולף על פני בתי כנסת. לחילונים יש דרך להיכנס ממקום אחר".