התובע הפדרלי הבכיר בפלורידה, ג'ייסון רדינג קיניונס, שהיה מופקד על חקירות נגד גורמים שהובילו בעבר את החקירות הפליליות נגד נשיא ארה"ב דונלד טראמפ, הודיע על פרישתו. זו התפטרות שנייה בצמרת משרד המשפטים האמריקני בתוך יומיים, בעקבות התבוסה הרפובליקנית בבחירות האמצע. משרדו של קיניונס חקר בין היתר את נסיבות החקירה בפרשת המסמכים המסווגים ואת החקירה בנוגע לקשרים בין קמפיין טראמפ לרוסיה ב-2016, אך החקירות לא הניבו עד כה תוצאות משמעותיות. החקירה התמקדה בין היתר בבכירי ממשל ברק אובמה לשעבר, בהם ראש ה-CIA ג'ון ברנן.