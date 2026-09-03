בג"ץ מקפיא את חוק מח"ש: נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית והשופטת דפנה ברק ארז החליטו על הוצאת צו ביניים המעכב את יישום חלק מ סעיפי החוק . המשנה לנשיא העליון, נעם סולברג, היה בדעת מיעוט. שר המשפטים לוין מתח ביקורת חריפה על החלטת בג"ץ.

גלריה החוק נכנס להקפאה. משרדי מח"ש ( צילום: שלו שלום )

בדעת הרוב כתבו השופטים: "לאחר שנתנו דעתנו הן לעמדת העותרים והייעוץ המשפטי לממשלה, התומכים במתן צו ביניים בשל ההשלכות המיידיות על פעילותה של המחלקה לחקירות שוטרים ובשל תקופת הבחירות, והן לעמדת הכנסת ושר המשפטים, המתנגדים לכך תוך הדגשת מעמדה של חקיקת הכנסת – ניתן בזאת צו ביניים המעכב בשלב זה את יישום הסעיפים". סעיפי החוק שהוקפאו הם כאלו שניתנים ליישום באופן מיידי, כשההחלטה המעשית של השופטים היא עצירה מלאה של יישום החוק.

מדובר בחוק שאושר בכנסת לפני כחודשיים וחצי והוא נחשב לאחד מחוקי המהפכה המשפטית - והתקבל בניגוד מוחלט לעמדת הייעוץ המשפטי לממשלה. במערכת המשפטית נתפס החוק ככזה שיאיץ את הפוליטיזציה של המשטרה, ויהפוך את השוטרים מעובדים למען האזרח - לעובדים למען השלטון המכהן באותה עת. כמו כן, ישנו חשש שלא יהיו יותר חקירות שחיתות, שכן שוטרים יחששו לקידומם ככל שהנחקר יהיה בכיר יותר.

החוק קובע בין היתר כי שר המשפטים יקים מחדש את המחלקה לחקירת שוטרים במשרדו בנפרד מהפרקליטות. מח"ש תהיה כפופה מנהלית ותקציבית לשר. בנוסף, כל עובדי המחלקה יהיו אזרחים (עד כה רובם היו שוטרים שהושאלו) שיקבלו גישה לכלל מערכות המודיעין וניהול התיקים של המשטרה, לפי כללים שיקבע המפכ"ל בהסכמת מנהל מח"ש.

היה בדעת מיעוט. המשנה לנשיא העליון סולברג ( צילום: רפי קוץ )

על פי החוק, כחלק מהפרדת מח"ש מהפרקליטות ומהייעוץ המשפטי לממשלה, כל הסמכויות בעלות אופי פלילי, ובהן הסמכויות לעיכוב הליכים נגד שוטרים שהיום נתונות ליועץ המשפטי או לפרקליט המדינה - יעברו למנהל מח"ש. עם זאת, מח"ש תמשיך להיות כפופה להנחיות הכלליות של היועמ"ש ופרקליט המדינה.

עוד נקבע בחוק שהתקבל כי חקירות נגד אנשי שב"כ יועברו למח"ש על סמך אישור היועמ"ש וראש מח"ש. ובמקרה של אי-הסכמה יכריע הממונה על מנגנון התיאום לחקירת שוטרים. זהו דבר שטרם היה עד כה בארגון.