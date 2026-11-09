ראש הממשלה בנימין נתניהו מנהל בשבועות האחרונים קמפיין דה-לגיטימציה לממשלה שנשענת על המפלגות הערביות, אך כעת מתברר כי מקורבו נתן אשל פנה שוב ושוב ליו"ר רע"מ מנסור עבאס - לפני הבחירות ואחריהן - וניהל איתו מגעים מאחורי הקלעים. המטרה של אשל, אחד האנשים המקורבים לנתניהו, הייתה למנוע מעבאס לסייע לממשלה בראשות גדי איזנקוט לקרום עור וגידים.

אחת הפניות הראשונות לרע"מ של אשל, לשעבר ראש הסגל של נתניהו, עסקה בחוק הגיוס. אשל שאל את עבאס, לפי פרסום בחדשות 12, אם יאפשר לאיזנקוט להעביר את החוק בכנסת. עבאס השיב: "נמתין עד לתוצאות הבחירות ונחליט לפי זה". אלא שאשל המשיך גם לאחר פרסום תוצאות הבחירות לפנות לעבאס - ותהה אם "יעזור לאיזנקוט בכנסת?".

גלריה שוב מחוזר על ידי מקורבו של נתניהו. עבאס ( צילום: שלו שלום )

אשל "שאל כמה ערבים", נתניהו "הופתע" ( צילום: חיים גולדברג, יריב כץ )

בשלב הזה, ברע"ם בחרו שלא לשתף פעולה עם הפנייה ולא השיבו לו. גם כאשר נתניהו החל בקמפיין נגד גוש השינוי וממשלת המיעוט, אשל שב ופנה לעבאס עם שאלה נוספת: "האם תעזרו בכנסת לאיזנקוט, למרות שהוא לא רוצה אתכם בקואליציה?". בליכוד אישרו את הדיווח, אך טענו כי נתניהו הופתע ממנו. "ראש הממשלה נתניהו הופתע לשמוע על חילופי הדברים הללו, והם לא נעשו על דעתו", נמסר בתגובה רשמית מטעם המפלגה.

נזכיר שנתניהו כבר ניהל קשרים עם עבאס בעבר, ואף הזמין אותו למעון רה"מ בבלפור. מי שפתח את הערוץ הזה אז היה נתן אשל. רק היום נתניהו פרסם סרטון נוסף שבו קרא ל"ממשלת אחדות" בהובלתו על בסיס מפלגות הקואליציה הקיימת - כולל המפלגות החרדיות - ופעם נוספת תקף את המפלגות הערביות. "אי אפשר להקים ממשלה עם תומכי חמאס, עם ממשלה שתלויה בתומכי חמאס", אמר נתניהו בסרטון.