נשיא ארה"ב דונלד טראמפ כתב ברשת החברתית בבעלותו Truth Social כי "ניהלתי שיחה מצוינת עם השייח מוחמד בן עבד א-רחמן אל-ת'אני (ראש ממשלת קטאר)". לדבריו, הוא דן עם עמיתו הקטארי בעניין איראן וטען כי "קטאר, סעודיה, איחוד האמירויות, בחריין, כוויית ומדינות נוספות מעדיפות לשמר את הסטטוס קוו - כלומר את המצור הימי הגדול בהיסטוריה (בהורמוז)". טראמפ הוסיף: "כל הצדדים הסכימו שאסור שלאיראן יהיה נשק גרעיני, זה לא נתון למו"מ. ארה"ב מוכנה לפעולה באופן מידי, אבל בינתיים התרחיש הזה לא נראה סביר. ישראל והמזרח התיכון מוגנים מהאיום האיראני".