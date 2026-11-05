צעירה נמצאה היום (חמישי) ללא רוח חיים בביתה בנגב, ומעט לאחר מכן אחיה נהרג בהתנגשות עם אוטובוס בדרום. נסיבות התאונה נבדקות, וכך גם נסיבות מותה - ונבדק אם היא נרצחה. 10 מקרובי משפחתה עוכבו לחקירה.

צעירה נמצאה היום (חמישי) ללא רוח חיים בביתה בנגב, ומעט לאחר מכן אחיה נהרג בהתנגשות עם אוטובוס בדרום. נסיבות התאונה נבדקות, וכך גם נסיבות מותה - ונבדק אם היא נרצחה. 10 מקרובי משפחתה עוכבו לחקירה.

צעירה נמצאה היום (חמישי) ללא רוח חיים בביתה בנגב, ומעט לאחר מכן אחיה נהרג בהתנגשות עם אוטובוס בדרום. נסיבות התאונה נבדקות, וכך גם נסיבות מותה - ונבדק אם היא נרצחה. 10 מקרובי משפחתה עוכבו לחקירה.

סמוך לשעה 14:20 התקבלה הודעה על אודות צעירה בפזורת נבטים, כשעל גופה סימני פגיעה וחתך. בתחילה סברו במשטרה כי מדובר באירוע אובדני, אך לא שללו אפשרות שמדובר ברצח. שוטרי תחנת ערוער וחוקרי הזיהוי הפלילי החלו באיסוף ממצאים ובבדיקת נסיבות המוות, ובמשטרה אמרו כי הגופה תועבר למכון לרפואה משפטית באבו כביר לצורך קביעת סיבת המוות.

סמוך לשעה 14:20 התקבלה הודעה על אודות צעירה בפזורת נבטים, כשעל גופה סימני פגיעה וחתך. בתחילה סברו במשטרה כי מדובר באירוע אובדני, אך לא שללו אפשרות שמדובר ברצח. שוטרי תחנת ערוער וחוקרי הזיהוי הפלילי החלו באיסוף ממצאים ובבדיקת נסיבות המוות, ובמשטרה אמרו כי הגופה תועבר למכון לרפואה משפטית באבו כביר לצורך קביעת סיבת המוות.

סמוך לשעה 14:20 התקבלה הודעה על אודות צעירה בפזורת נבטים, כשעל גופה סימני פגיעה וחתך. בתחילה סברו במשטרה כי מדובר באירוע אובדני, אך לא שללו אפשרות שמדובר ברצח. שוטרי תחנת ערוער וחוקרי הזיהוי הפלילי החלו באיסוף ממצאים ובבדיקת נסיבות המוות, ובמשטרה אמרו כי הגופה תועבר למכון לרפואה משפטית באבו כביר לצורך קביעת סיבת המוות.

זמן קצר לאחר שהצעירה אותרה ללא רוח חיים, התקבל ב-14:30 דיווח על תאונה בצומת חתרורים שבנגב. מהחקירה עלה כי נהג הרכב הפרטי, גבר כבן 30, איבד שליטה והתנגש באוטובוס, שבו היו מורי של"ח. איש מהם לא נפגע.

זמן קצר לאחר שהצעירה אותרה ללא רוח חיים, התקבל ב-14:30 דיווח על תאונה בצומת חתרורים שבנגב. מהחקירה עלה כי נהג הרכב הפרטי, גבר כבן 30, איבד שליטה והתנגש באוטובוס, שבו היו מורי של"ח. איש מהם לא נפגע.

זמן קצר לאחר שהצעירה אותרה ללא רוח חיים, התקבל ב-14:30 דיווח על תאונה בצומת חתרורים שבנגב. מהחקירה עלה כי נהג הרכב הפרטי, גבר כבן 30, איבד שליטה והתנגש באוטובוס, שבו היו מורי של"ח. איש מהם לא נפגע.