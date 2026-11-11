אבי ניר, תושב המושב מגן שאול שבגלבוע, נאשם כי תקף אדם אחר - משום שצפר לו. מכתב האישום, שהוגש לבית משפט השלום בנצרת על ידי פקד אורטל חמו מלשכת התביעות בעמקים, עלה כי ניר, בן 48, הכה את המתלונן, זרק עליו אבנים, וגרם לשברים וחבלות. ניר אף התקשר למתלונן בעת שזה היה בדרכו לטיפול בבית החולים - ואיים עליו פן יגיש תלונה נגדו.

הכניסה למושב מגן שאול ( צילום: ישראל מושקוביץ )

"ב-30 באוקטובר התקבל דיווח במוקד 100 ממושבניק במגן שאול, על כך שנסע ברכבו בכביש במושב, וכאשר צפר לאדם שהלך על הכביש, האדם התקרב לרכבו, דפק לו על השמשה, פתח את דלת הרכב וסטר לו", תיארה רס"ר ליאל קדוש ממשטרת עפולה.

צילום: דוברות המשטרה

הנאשם אמר לו "למי אתה חושב שאתה מצפצף? אני אבי ניר ואני אז**ן אותך", ושאל אם הוא "רוצה סטירה בצד השני" וסטר לו פעם נוספת.

לאחר מכן, על פי המשטרה, "המתלונן דחף את הנאשם מתוך הרכב, ואז הנאשם איים עליו 'אני אשחט אותך, אני יודע איפה אתה גר'. בהמשך לכך, הנאשם אחז בשרשרת שהמתלונן ענד, בשווי 15 אלף שקלים, וחנק אותו עד שהשרשרת נקרעה", המשיכה רס"ר קדוש.

הקורבן ניסה שוב להדוף את הנאשם ולעזרתו נחלצו שני עובדים תאילנדים שהיו איתו ברכב. לאחר מכן, ניר החל להשליך אבנים לעבר המתלונן - פגע בידו וגרם לשברים בשני מקומות. עוד גרם לחבלות ושפשופים בצוואר ובכתף.

צילום: תומר סבג

על פי כתב האישום, ניר התקשר לקורבן בזמן שפונה לבית החולים וביקש ממנו סליחה - אך כשהבין שהוא עומד להתלונן עליו, אמר לו "אין בעיה, אם אתה מתלונן אני אתלונן עליך ואגיד שתקפת אותי עם העובדים התאילנדים".

לטענת המשטרה, בעת מעצרו של ניר, הוא "השתולל, נפל במדרגות ונפגע". לנאשם מיוחסות עבירות של חבלה חמורה, היזק לרכוש במזיד, איומים, הטרדת עד, תקיפה הגורמת חבלה של ממש, שלושה מקרי תקיפת סתם והפרעה לשוטר במילוי תפקידו.