ברקע הקרבות התקציביים המתמשכים בין משרדי האוצר והביטחון, ישראל החמיצה את ההזדמנות האחרונה להזמין מארה"ב 12 מסוקי קרב מסוג אפאצ'י מתוצרת בואינג עבור חיל האוויר. עלות ההצטיידות במסוקים אלה - כמיליארד דולר, אלא שלשליש ממנה, סכום של 288 מיליון דולר, לא נמצא מקור תקציבי חרף דיונים ממושכים שהתקיימו בשנה האחרונה בין משרדי הביטחון והאוצר והמטה לביטחון לאומי (מל"ל) שבמשרד ראש הממשלה. "שלוש פעמים קיבלנו ארכה מהאמריקנים כדי להסדיר את הנושא וגם במועד האחרון שניתן לנו, לא עמדנו", אמר לכלכליסט גורם ביטחוני בכיר.