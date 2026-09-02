המחלקה לחקירות שוטרים הגישה כתב אישום לבית משפט השלום בירושלים נגד שוטר בגין תקיפת שני נערים בני 17 בעיר. לפי כתב האישום, השוטר, ששירת כמש"ק שכונה, אבטח יחד עם שוטרים אירוע הכנסת ספר תורה בירושלים. בשלב מסוים, התערב הנאשם בסכסוך שפרץ מחוץ לאולם שבו התקיים האירוע, בין אחד ממנהלי האירוע למתלוננים, שבאו לדרוש ממנו את שכרם. לאחר מכן, פנה הנאשם לאחד המתלוננים ודרש ממנו להזדהות בפניו. אותו מתלונן סירב, ואז הכה אותו הנאשם בחוזקה באמצעות אגרופיו בחזה ובצלעות. בהמשך אף הוריד אותו לקרקע והוסיף להכות בראשו. כמו כן, הנאשם תקף והכה את המתלונן הנוסף כשניסה לגונן על חברו.