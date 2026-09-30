ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר בריאיון ל-CNN כי הטייס בטיסת פליי דובאי, סמית מאצ'צאר ההודי, שנאבק בטייס המשנה העומאני שדקר אותו - "הצליח למנוע אסון בסדר גודל של 11 בספטמבר". לדבריו, "כך זה נראה כרגע מבחינת המניע הספציפי". נתניהו הוסיף כי שוחח עם נשיא ארה"ב דונלד טראמפ על "מעשה הגבורה המדהים שמנע אסון שהיה עלול להשפיע גם על התעופה העולמית", ואמר כי "הפעם, הטובים ניצחו". עוד אמר כי לישראל לא הייתה התרעה או אינדיקציה מודיעינית מוקדמת על ניסיון הפיגוע, וכי ישראל ואיחוד האמירויות יקיימו חקירה משותפת לבירור נסיבותיו.