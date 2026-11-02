אלא שבניגוד לתחושת הדריכות במערכת הביטחון, בעורף הישראלי נמשכת בשלב זה שגרה רגילה לחלוטין. אין הנחיות חדשות של פיקוד העורף ואין שינוי בהנחיות לציבור. במערכת הביטחון מדגישים כי הציבור הישראלי כבר מכיר את מאפייני העימות מול איראן ואת המשמעויות האפשריות שלו, וכי כלל הגופים הרלוונטיים נערכים לתת מענה במידת הצורך.

נכון לעכשיו, אין סיבה להנחות את הציבור לשנות את שגרת חייו.