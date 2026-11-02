האם פתיחת בחירות האמצע בארצות הברית מסמנת את הספירה לאחור לקראת חידוש המערכה מול איראן? בישראל עוקבים בדריכות אחר ההתפתחויות בוושינגטון, כשהנשיא דונלד טראמפ ממשיך לשגר מסרים שאינם מספקים תמונה ברורה באשר לכוונותיו. מצד אחד, הוא מותיר על השולחן את האפשרות של חזרה ללחימה, ומצד שני נמשכים המגעים המדיניים והניסיונות לבחון אם ניתן להגיע להבנות עם טהרן.
מאחורי הקלעים מתקיים תיאום שוטף בין צה"ל לצבא האמריקני, ובפרט בין אגף המודיעין וחיל האוויר לבין המקבילים שלהם בארצות הברית. במסגרת התיאום מתקיימים דיונים משותפים והיערכות לתרחישים שונים, לרבות בחינת המשמעויות של הסלמה אזורית. בצה"ל ממשיכים לעדכן את תמונת המודיעין ואת ההיערכות הביטחונית, תוך הפקת לקחים מסבבי הלחימה הקודמים.
האמריקנים מעדכנים גם מדינות שכנות במפרץ כחלק מההכנות למערכה עצימה אם תפתח. גורמי ביטחון עוקבים בדריכות לאן תמשך נושאת המטוסים האמריקנית השלישית והאם תגיע לאזור הים הערבי, מה שיעיד על התעצמות הכוחות האמריקנים. מלבד זאת, יש היערכות אמריקנית, אך היא עדיין לא בהיקפים של ערב מבצע "שאגת הארי".
אלא שבניגוד לתחושת הדריכות במערכת הביטחון, בעורף הישראלי נמשכת בשלב זה שגרה רגילה לחלוטין. אין הנחיות חדשות של פיקוד העורף ואין שינוי בהנחיות לציבור. במערכת הביטחון מדגישים כי הציבור הישראלי כבר מכיר את מאפייני העימות מול איראן ואת המשמעויות האפשריות שלו, וכי כלל הגופים הרלוונטיים נערכים לתת מענה במידת הצורך. נכון לעכשיו, אין סיבה להנחות את הציבור לשנות את שגרת חייו.
אחת הסוגיות המרכזיות שממשיכות להעסיק את ישראל וארצות הברית היא עתיד תוכנית הגרעין האיראנית. בידי איראן נותרו כ-450 ק"ג של אורניום מועשר, נתון שממשיך להטריד את מקבלי ההחלטות בוושינגטון ובירושלים.
השאלה היא אם תפתח מערכה נוספת מה יהיו יעדיה, אם תצא לפועל: אם המטרה תהיה שינוי המשטר, מדובר במערכה בעלת מאפיינים שונים לחלוטין מזו שתתמקד בהסרת האיום הגרעיני ובפגיעה ביכולות הצבאיות של איראן. אם טראמפ לא יבחר במסלול של ניסיון להפלת המשטר, יהיה עליו להכריע כיצד ניתן להביא לפתרון משמעותי של סוגיית הגרעין באמצעות הסכם עם השלטון הקיים או באמצעות מהלך צבאי להוצאת החומר מאיראן. מדובר בשאלה מרכזית, שכן ממנה נגזרת גם התכלית המדינית והצבאית של כל פעולה אפשרית.
בישראל זוכרים היטב את ההבדלים בין המערכות הקודמות. במבצע "עם כלביא" שנמשך 12 ימים התמקדה ישראל בין היתר במתקני הגרעין, כשארצות הברית הצטרפה בסיום המבצע לתקיפת המתקן בפורדו. לעומת זאת, במבצע "שאגת הארי", שנמשך 42 ימים, כמעט שלא הותקפו מטרות גרעין. עיקר המאמץ הופנה לפגיעה בתשתיות צבאיות ולאומיות, במפעלי ייצור אמצעי לחימה, במערך הטילים וביכולות הצבאיות של איראן. בצה"ל מפיקים לקחים מהמערכות הקודמות ומביאים אותם בחשבון במסגרת ההיערכות לכל תרחיש עתידי.
במקביל, מערכת הביטחון אינה מתייחסת לאפשרות של עימות עם איראן כאירוע מבודד. כל הסלמה משמעותית עלולה להשפיע גם על הזירות האחרות. לבנון, יהודה ושומרון, רצועת עזה ואיום החות'ים. בצפון, למשל, נערכים בצה"ל להמשך ההתמודדות מול חיזבאללה ולשמירה על מערכי ההגנה של הכוחות הפועלים בדרום לבנון. בפיקוד הצפון מקדמים תפיסת הגנה שנועדה לשפר את השליטה במרחב, ובמקביל נשמרות תוכניות להמשך הפעילות מול מעוזי הארגון.
גם שאלת ההפתעה נמצאת ברקע. ההערכה היא כי בטהרן דרוכים במיוחד ולא ירצו להיות מופתעים פעם נוספת. מנגד, המצוקה הכלכלית ברפובליקה האיסלאמית הולכת ומחריפה, ובישראל מביאים בחשבון גם תרחיש שבו איראן תבחר ליזום מהלך התקפי.
נתניהו לוחץ
בתוך כך, בזמן שהוא קורא שלא להכיר בתוצאות הבחירות בישראל, ראש הממשלה בנימין נתניהו לוחץ על טראמפ לחדש את הלחימה עם איראן אחרי בחירות האמצע שייערכו מחר. כך אמרו שני גורמים אזוריים המעורים בפרטים וגורם נוסף לסוכנות הידיעות AP.
חזרה למלחמה כוללת מול איראן עשויה לסייע לנתניהו להקים ממשלת חירום, לאחר שהגוש שהוא עומד בראשו לא זכו לרוב בבחירות. בינתיים, כאמור, הנשיא טראמפ נע בין איומים בתקיפות נרחבות לבין קידום האפשרות להגיע להסכם עם איראן.
שני הגורמים טענו כי המאמצים הדיפלומטיים רשמו התקדמות, וציינו שמתווכים מקטאר קיימו בשבוע שעבר שני סבבי שיחות עם גורמים איראנים. לדבריהם, המתווכים מנסים לקדם מתווה שבמסגרתו איראן תחדל מתקיפותיה במצר הורמוז, בתמורה להסרת המצור האמריקני על נמלי איראן.
לדבריהם, סבבי שיחות נוספים מתוכננים להתקיים השבוע. בסוכנות הידיעות הסבירו כי שני הגורמים דיברו בעילום שם משום שדנו בתדרוכים מסווגים שקיבלו מגורמים אמריקנים, ובמקרה אחד גם מגורמים ישראלים.
אחד הגורמים אמר כי נתניהו פועל מול בכירים בממשל האמריקני כדי לשכנע את טראמפ לצאת למערכה אווירית, מהירה אך נרחבת, וכי הנשיא טרם קיבל החלטה בנושא.
לפי אדם שעודכן בפרטי השיחה, נתניהו לחץ על טראמפ לתקוף במהלך שיחת הטלפון שהתקיימה בין השניים בסוף השבוע. טראמפ, מצידו, לא התחייב לנקוט פעולה צבאית.
בעלות ברית נוספות של ארצות הברית במזרח התיכון מזהירות מפני תקיפות נוספות, בטענה שהן יערערו את היציבות באזור ועלולות להוביל את החות'ים להגביר את התקיפות נגד סעודיה ונגד נתיבי השיט בים האדום. גורם אזורי נוסף טען כי גם מיליציות הנתמכות על ידי איראן בעיראק עלולות להצטרף ללחימה.
ב-AP צוין כי גם ממשלת ישראל וגם הבית הלבן טרם הגיבו לדיווח.