הגן פועל תחת רשת המתנ"סים בעיר. מ"מ וסגן ראש העיר, מאור מאיר אשש שמכהן גם כיו"ר הנהלת רשת המתנ"סים, פרסם הודעה שלפיה הפעוטות יצאו מהמעון דרך שער חירום שאמור היה להיות סגור, ואחד התושבים שהבחינו בהם השיב אותם לשטח המעון. "מיד עם קבלת הדיווח הגעתי למקום, יחד עם גורמי המשטרה, והנחיתי על סגירת המעון עד להשלמת בירור האירוע על ידי גורמי הפיקוח והמשטרה", נמסר.

הגן פועל תחת רשת המתנ"סים בעיר. מ"מ וסגן ראש העיר, מאור מאיר אשש שמכהן גם כיו"ר הנהלת רשת המתנ"סים, פרסם הודעה שלפיה הפעוטות יצאו מהמעון דרך שער חירום שאמור היה להיות סגור, ואחד התושבים שהבחינו בהם השיב אותם לשטח המעון. "מיד עם קבלת הדיווח הגעתי למקום, יחד עם גורמי המשטרה, והנחיתי על סגירת המעון עד להשלמת בירור האירוע על ידי גורמי הפיקוח והמשטרה", נמסר.

הגן פועל תחת רשת המתנ"סים בעיר. מ"מ וסגן ראש העיר, מאור מאיר אשש שמכהן גם כיו"ר הנהלת רשת המתנ"סים, פרסם הודעה שלפיה הפעוטות יצאו מהמעון דרך שער חירום שאמור היה להיות סגור, ואחד התושבים שהבחינו בהם השיב אותם לשטח המעון. "מיד עם קבלת הדיווח הגעתי למקום, יחד עם גורמי המשטרה, והנחיתי על סגירת המעון עד להשלמת בירור האירוע על ידי גורמי הפיקוח והמשטרה", נמסר.