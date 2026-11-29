חמישה פעוטות בגילאי 4-3 יצאו הבוקר (יום ראשון) ממעון "סיפורי פעוטות" ברמלה, ואותרו ברחוב על-ידי עוברי אורח. "מלא ילדים קטנים יצאו לבד מהגן, מסתובבים בכביש, אמא אני בשוק", נשמעת אישה אומרת בסרטון.
הגן פועל תחת רשת המתנ"סים בעיר. מ"מ וסגן ראש העיר, מאור מאיר אשש שמכהן גם כיו"ר הנהלת רשת המתנ"סים, פרסם הודעה שלפיה הפעוטות יצאו מהמעון דרך שער חירום שאמור היה להיות סגור, ואחד התושבים שהבחינו בהם השיב אותם לשטח המעון. "מיד עם קבלת הדיווח הגעתי למקום, יחד עם גורמי המשטרה, והנחיתי על סגירת המעון עד להשלמת בירור האירוע על ידי גורמי הפיקוח והמשטרה", נמסר.
"כיו"ר הנהלת רשת המתנ"סים, אני רואה את האירוע בחומרה רבה", אמר. "ביטחונם ושלומם של ילדינו הם מעל לכל שיקול אחר, ובנושא הזה אין ולא יהיו פשרות. אני מתחייב כי האירוע ייבדק עד תום, ללא משוא פנים. לא אחסוך ולא אחוס על איש, וככל שיימצאו כשלים או מחדלים, מי שיימצא אחראי יידרש לתת את הדין. המעון לא ישוב לפעילות עד שנוכל להבטיח את התנאים הנדרשים לשלומם ולביטחונם של הפעוטות. אנו נמשיך לעדכן את ההורים ואת הציבור בשקיפות ובאחריות".
מעיריית רמלה נמסר: "מדובר באירוע חמור ובכשל בטיחותי בלתי מתקבל על הדעת. חמישה פעוטות כבני שלוש יצאו הבוקר משטח מעון 'סיפורי פעוטות', הפועל במסגרת רשת המתנ”סים ותחת פיקוח משרד התמ״ת, דרך שער החירום האחורי שנותר פתוח בניגוד לנהלים.
"מיד עם קבלת הדיווח הנחו ראש העיר וממלא מקומו ויו”ר הנהלת רשת המתנ”סים, על סגירת המעון עד להשלמת בירור האירוע על ידי גורמי הפיקוח והמשטרה. העירייה תוודא כי נסיבות הכשל ייבדקו ביסודיות וללא משוא פנים ותפעל למיצוי האחריות עם כלל הגורמים שיימצאו אחראים לו.
"העירייה ורשת המתנ״סים מבינים היטב את דאגת ההורים ומודים לתושבת שגילתה ערנות ואחריות והשיבה את הפעוטות לשטח המעון. המעון לא ישוב לפעילות עד שיימצא כי מתקיימים בו כלל התנאים הנדרשים לשמירה על שלומם וביטחונם של הילדים. על ביטחונם של ילדי העיר אין ולא יהיו פשרות".