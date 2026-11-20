שגריר ישראל בארצות הברית, יחיאל לייטר, אמר אמש (יום חמישי) בריאיון לרשת Newsmax כי "החיילים האמריקנים יחזרו הביתה למשפחותיהם בארצות הברית כשאיראן תובס".

Israeli Ambassador to the U.S. Yechiel Leiter says American troops deployed to the Middle East won't be coming home until Iran is defeated. “You get American soldiers back here to the United States to their families when Iran is defeated,” Leiter told Newsmax. https://t.co/uAnhadANnK — MeidasTouch (@MeidasTouch) November 19, 2026

לייטר, יש לציין, השיב לשאלת המראיינת שלפיה "איראן עדיין מסוגלת לתת נשק לשלוחיה. מה אנחנו צריכים לעשות לדעתך כדי לעצור גם את זה? יש הרבה משפחות שצופות, איך אנחנו מחזירים את החיילים שלנו הביתה אם איראן ושלוחיה עדיין מסוגלים להוציא לפועל מתקפות נגד כוחות ארה"ב ובעלות בריתה?". הוא גם הדגיש כי "איראן תובס", כך שהחיילים האמריקנים יחזרו.

אלא שבאקלים הנוכחי, שבו ישראל מואשמת בכך שסיבכה את ארה"ב במלחמה, והרפובליקנים מאשימים אותה בכך שעלתה להם בתבוסה בבחירות האמצע - עוררו סערה. מי שקפץ על המציאה היה שר החוץ האיראני עבאס עראקצ'י, שכתב בעוקצנות ברשת X: "לא ידענו ששגריר ישראל בוושינגטון הוא המפקד העליון של הצבא האמריקני".

שגריר ישראל בארה"ב לייטר ( צילום: Ilia YEFIMOVICH / AFP )

הדברים הודהדו בחשבונות אנטי-ישראליים ברשתות וזכו לצפיות רבות, לרוב כשנחתך הקטע הספציפי מתוך הריאיון - שבמהלכו לייטר גם אמר כי מי שאמור לקבל את ההחלטה הוא הנשיא דונלד טראמפ, "ואנחנו נהיה שם". לדבריו, "בעבר טסנו כתף אל כתף, כנף אל כנף איתכם. אנחנו נלחמים את המלחמות שלנו, ואנחנו נלחמים יחד עם ארצות הברית כשהיא מחליטה להילחם נגד משטר מרושע שמעוניין לתקוף הן את ישראל והן את אמריקה. הם קוראים לנו 'השטן הקטן' ולכם 'השטן הגדול'. הם רודפים את הציוויליזציה המערבית והיודאו-נוצרית – ואת המשטר הזה חייבים להפיל".

השגריר הדגיש את הדחיפות בבלימת תוכניות החימוש של איראן, והתריע מפני תרחיש שבו ארגוני טרור או המשטר בטהרן יעשו שימוש בכלי טיס בלתי מאוישים חמושים בנשק בלתי קונבנציונלי: "עבור ארצות הברית זהו איום קיומי בטווח הארוך, אך עבורנו זה קיומי מחר בבוקר. אם הם ישיגו נשק להשמדה המונית – כימי או ביולוגי – הם ירכיבו אותו על ראש קרב וישגרו אותו לכיוון שלנו".

השגריר הדגיש את הדחיפות בבלימת תוכניות החימוש של איראן, והתריע מפני תרחיש שבו ארגוני טרור או המשטר בטהרן יעשו שימוש בכלי טיס בלתי מאוישים חמושים בנשק בלתי קונבנציונלי: "עבור ארצות הברית זהו איום קיומי בטווח הארוך, אך עבורנו זה קיומי מחר בבוקר. אם הם ישיגו נשק להשמדה המונית – כימי או ביולוגי – הם ירכיבו אותו על ראש קרב וישגרו אותו לכיוון שלנו".

לייטר הוסיף אזהרה מוחשית: "היום, עם הכטב"מים האלה, אפשר לשים כמות קטנה של נשק כימי על כטב"ם ולשלוח אותו לתוך מרכז קהילתי או לתוך שוק הומה אדם ולהרוג אלפים רבים של אנשים. בואו לא נשלה את עצמנו – אם תהיה להם היכולת לעשות זאת, הם יעשו זאת. זו כת מוות".