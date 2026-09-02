מפת הקשרים המופיעה במסמכים ממחישה עד כמה הפעילות אינה מוגבלת לארגון אחד. לצד WOLAS ו-Freedom Watch Platform מופיעים IHH ו-Al-Haq, המוגדרים במסמכים כחלק מרשת הקשרים, וכן Al-Mezan, Freedom Flotilla, Mavi Marmara וגופים בינלאומיים אחרים. התרשים מצביע על סוגים שונים של קשרים - מפעילות משותפת וייעוץ משפטי ועד חתימה משותפת על פניות בינלאומיות נגד ישראל.