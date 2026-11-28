הגרדיאן הבריטי דיווחה הבוקר (יום שבת) כי חברות בינה מלאכותית יושבות על "גילויים מרעישים" שעלולים לערער את אבן היסוד של האבטחה בבנקים ובממשלות כבר בתוך חודשים ספורים. ההערכה הזו מיוחסת למומחים מובילים בתחום, בהם סקוט ארונסון - מדען מחשב תיאורטי בכיר - שאמר לגרדיאן כי קיימות "שמועות מבוססות היטב" שלפיהן מודלים רבי-עוצמה של בינה מלאכותית פרצו דרך בבעיות מתמטיות בנות עשרות שנים, הקשורות לאופן שבו העולם מצפין מידע סודי.

לפי העיתון, בהתאם למה שהתגלה, ייתכן שהאקרים וגורמים רבים אחרים יוכלו בתוך זמן קצר לפענח בקלות רבה יותר את התקשורת הסודית של העולם - כמו למשל עסקאות בנקאיות, מברקים דיפלומטיים והודעות דוא"ל פרטיות. אם הדבר אכן יקרה, סוכנויות ביון, ממשלות, בנקים וחברות פרטיות עלולים להיאלץ לעדכן בפתאומיות רבה את היסודות של אופן התקשורת שלהם, אחרת יסתכנו בחשיפה נרחבת של מידע רגיש ביותר.

"אני מנסה להפנים את המציאות החדשה". אילוסטרציה ( צילום: הדמיה שנוצרה באמצעות בינה מלאכותית )

בגרדיאן נכתב כי חששותיהם של ארונסון ואחרים נובעים מסדרה של פריצות דרך מתמטיות שעליהן הכריזו חברות בינה מלאכותית מובילות בשבועות האחרונים. רוב פריצות הדרך הללו הן מופשטות, אך בעיני מומחים בתחום, הן מעידות כי הבינה המלאכותית חזקה מספיק כדי לפצח בעיות שרובם סברו כי יישארו בלתי פתורות בעתיד הנראה לעין.

ארונסון כתב השבוע כי הוא "בטוח כמעט לחלוטין, על סמך מספר מקורות מהימנים, שמעבדות ה-AI יושבות כעת על פצצה אחת או יותר בתחום הקריפטוגרפיה".

קריפטוגרפיה, נסביר, היא מדע אבטחת המידע וההצפנה 0 התשתית השקטה שמגינה על כמעט כל פעולה דיגיטלית בעולם המודרני, מהודעות וואטסאפ ותשלומים באשראי ועד העברות בנקאיות ותקשורת ביטחונית ודיפלומטית. בבסיסה עומדות בעיות מתמטיות "חד-כיווניות": פעולות שמחשב יכול לבצע בשבריר שנייה כדי לנעול מידע ולהפוך אותו לרצף תווים חסר פשר, אך נדרשות אלפי שנים כדי לפענח אותן בכיוון ההפוך ללא המפתח המתאים. מעבר לשמירה על סודיות, הקריפטוגרפיה גם מוודאת שהמידע לא שונה בדרך ושהגורם ששלח אותו הוא אכן מי שהוא טוען להיות. לכן, כל פריצת דרך מתמטית - בין אם באמצעות בינה מלאכותית ובין אם באמצעות מחשבים קוונטיים - מעוררת דאגה עולמית. מציאת "קיצור דרך" לפתרון הבעיות הללו עלולה להפוך את המנעולים הדיגיטליים של העולם לפריצים.

"מעולם לא ראינו תקופה כזו"

המתמטיקאי מרקוס דו סוטוי אמר בריאיון ל-BBC אתמול כי "אנחנו לא יודעים" מהן ההשלכות הרחבות יותר של רבים מהגילויים החדשים, ומה משמעותם עבור תחום ההצפנה. אלא שהוא הוסיף: "אף אחד לא מדבר על הבעיה שנמצאת בלב ההגנה על כל הסודות האלקטרוניים שלנו. למה אף אחד לא מדבר על הבעיה הזו? חלקנו חושבים: אולי הם כבר פתרו אותה, ויהיו לכך השלכות כה עצומות כל כך - עד שכולם פשוט שומרים על שקט".

בגרדיאן ציינו כי ממשלות, בנקים וסוכנויות ביון נערכים בשנים האחרונות לאפשרות של יכולות פענוח חזקות במיוחד. הסיבה לכך היא שמחשבים קוונטיים, כאשר יפותחו, יוכלו לפרוץ את האלגוריתמים בני עשרות השנים העומדים בבסיסן של צורות הצפנה רבות. אלא שלוח הזמנים שבו מחשבים קוונטיים יוכלו לעשות זאת עדיין רחוק שנים קדימה, ולא שבועות או חודשים.

סטיבן מרדוק, פרופסור למדעי המחשב ביוניברסיטי קולג' לונדון, אמר כי ממשלות וחברות טכנולוגיה רבות פועלות לקראת תקן הצפנה גבוה יותר - כזה שלא יהיה פגיע למחשבים קוונטיים - אך בקצב איטי. "היעד היה משהו כמו 2032, וגם אותו כנראה היינו מפספסים". הוא, ארונסון ואחרים סבורים שייתכנו התקדמויות פתאומיות בהבנה העולמית של הקריפטוגרפיה - שעשויות להגיע כבר בקרוב.

יש לציין כי אין ודאות לגבי מה בדיוק עשויים להיות הגילויים הללו, ובגרדיאן הוסיפו כי מה שארונסון ואחרים חושבים שאולי קרה הוא שבינה מלאכותית מצאה דרך חדשה לפרוץ הצפנה, או לחלופין, הוכיחה שקיצור דרך כזה אינו קיים. הדבר, נכתב, נובע מכך שמודלים של בינה מלאכותית מפרקים לגורמים את המתמטיקה העומדת בבסיס ההצפנה, שעד כה לא הובנה במלואה. אם הבינה המלאכותית עשתה זאת, היא עשויה למצוא דרך לפענח - ובכך לחשוף - כמויות עצומות של מידע סודי. מנגד, היא עשויה גם להוכיח שהמידע הזה מאובטח יותר מכפי שחשבו קודם לכן.

לצד זאת, אלן וודוורד, פרופסור למדעי המחשב באוניברסיטת סארי, אמר לגרדיאן כי פריצת דרך מתמטית הקשורה לקריפטוגרפיה לא תוביל בהכרח לכאוס נרחב כבר מחר. מה שהשתנה הוא המהירות שבה בינה מלאכותית פותרת בעיות שהיו אפופות מסתורין במשך עשרות שנים - עם השלכות חמורות פוטנציאליות. לדבריו, "אנשים צריכים להיות מוכנים לכך שמשהו יצוץ פתאום, כי בהחלט יש כאן מגמה מסוימת".

הכתבה מתפרסמת על רקע דיווחים רבים מהשבועות האחרונים על חברות בינה מלאכותית שהציגו הוכחות לתוצאות מתמטיות הקשורות קשר הדוק לתחום הקריפטוגרפיה. אחת מהן עסקה בשאלה יסודית בנוגע לאופן שבו מסווגים בעיות "קשות" מבחינה חישובית. ארונסון אמר כי פריצות הדרך הללו היו רעידת אדמה עבור מומחים בתחומי המתמטיקה ומדעי המחשב, שחלקם הקדישו את הקריירה שלהם לעבודה על הבעיות הללו, ואחרים הניחו שהן לא ייפתרו בימי חייהם.

"מעולם לא ראינו תקופה כזו", אמר. "אני מנסה להפנים את המציאות החדשה". עם זאת, בגרדיאן ציינו כי הוא הדגיש שעדיין יש להבין את פריצות הדרך הללו - כלומר, מתמטיקאים ומדעני מחשב אנושיים צריכים לעבור על ההוכחות שחברות ה-AI טוענות שייצרו ולאמת אותן.