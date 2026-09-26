בנוסף, נכתב כי על עסקים "לעמוד באחריותם לכבד את זכויות האדם על פי סטנדרטים בינלאומיים מקובלים; כאשר עסק גורם או עלול לגרום לפגיעה שלילית בזכויות אדם, עליו לנקוט בצעדים הדרושים כדי להפסיק או למנוע את ההשפעה; האחריות לכבד זכויות אדם דורשת שמיזמים עסקיים יקימו מדיניות ותהליכים שבאמצעותם הם יכולים לדעת ולהראות שהם מכבדים את זכויות האדם בפועל".