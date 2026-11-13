מארגני מחאת האופניים הפרו-פלסטינית בפילדלפיה, שקראה להחרים מסעדות בבעלות יהודית וישראלית ולסלקן מהעיר, הודיעו על ביטול הפגנה נוספת שתוכננה ליום ראשון. זאת לאחר שבהפגנה הקודמת, שנערכה ערב יום השנה לליל הבדולח, התייצבו מאות תושבים לתמוך בבתי העסק שהותקפו בקמפיין, ובהם מסעדות של השף הישראלי-אמריקני מייקל סולומונוב. המארגנים, שקראו במקור לסלק מהעיר את "המוסדות הציוניים", טענו כי הם נתונים לאיומי מוות ולאלימות מצד תומכי ישראל, אך לא הציגו ראיות לטענותיהם. הפדרציה היהודית בפילדלפיה בירכה על הביטול, אך הזהירה כי מסע החרם נמשך. הקהילה היהודית הודיעה כי תקיים ביום ראשון אירוע רכיבה משלה, כמפגן תמיכה בישראל ובבתי העסק היהודיים.