הדיווח על פציעתו של הילד התקבל במוקד 101 של מד"א במרחב ירושלים בשעה 16:56. צוותי מד"א שהגיעו למקום דיווח כי הוא מחוסר הכרה וסובל מחבלה רב-מערכתית, עם כוויות קשות בגופו. הוא פונה לבית החולים הדסה עין כרם תוך כדי פעולות החייאה.