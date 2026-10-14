ילד כבן 10 נפצע אחר הצהריים (יום רביעי) באורח אנוש בשריפת פסולת ברחוב מנדבורנא בביתר עילית. ככל הידוע, במהלך שריפת הפסולת אירע פיצוץ שהביא לכך שחפץ כלשהו פגע בילד.
הדיווח על פציעתו של הילד התקבל במוקד 101 של מד"א במרחב ירושלים בשעה 16:56. צוותי מד"א שהגיעו למקום דיווח כי הוא מחוסר הכרה וסובל מחבלה רב-מערכתית, עם כוויות קשות בגופו. הוא פונה לבית החולים הדסה עין כרם תוך כדי פעולות החייאה.
הפרמדיק ינון בר נחמה סיפר כי "כשהגענו למקום הבחנו בילד כשהוא מחוסר הכרה, ללא דופק ונשימה, וסובל מחבלות וכוויות קשות בגופו. הענקנו לו טיפול רפואי מציל חיים שכלל עצירת דימומים, עיסויים, הנשמות ומתן תרופות".
מדוברות כבאות והצלה נמסר כי לוחמי אש ומתנדבים מתחנה אזורית יהודה הגיעו לזירת השריפה. לפי המשטרה, שוטרים ולוחמי אש פתחו בחקירת נסיבות המקרה.