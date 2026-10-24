המודיעין האמריקני מעריך כי איראן הגבירה משמעותית את מאמציה לפגוע בדיפלומטים ובבכירים אמריקנים במזרח התיכון ומחוצה לו, וכי תוכניות להתנקש בחייהם הגיעו ל"שלבים מתקדמים". כך דיווח אתר "אקסיוס", שהשיג מזכר מודיעיני שהועבר אתמול למזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו. לפי הדיווח, המידע המודיעיני הוא אחת הסיבות להחלטת מחלקת המדינה לצמצם את נוכחותה הדיפלומטית בכמה מדינות במזרח התיכון, בהן סעודיה, איחוד האמירויות, לבנון, קטאר וירדן, כפי שדווח ב-CNN. גורם אמריקני אמר כי ההחלטה התקבלה בשל החשש מפיגועים איראניים ומתקיפות של החות'ים בתימן, על רקע האפשרות לחידוש התקיפות האמריקניות והישראליות באיראן.