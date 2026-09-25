מסמכים חסויים שסופקו לקונגרס כוללים הערכה מצד קהילת המודיעין האמריקני ולפיה סעודיה לא שוללת אופציה של פיתוח תוכנית נשק גרעיני – כך דיווח הערב (יום שישי) העיתון "וושינגטון פוסט". הדיווח הזה מגיע על רקע חשש שמביעים מומחים רבים מ ההסכם שהושג ביולי האחרון בין הממשל האמריקני לבין ריאד, שיאפשר לה לפתח תוכנית גרעין אזרחית, אבל עם אמצעי פיקוח הדוקים פחות מהנהוג – ומעניק לה, בניגוד להסכמים דומים עם מדינות אחרות, פתח להעשרת אורניום בעצמה, עד לרמה גבוהה יחסית של 20%.

ההסכם, נזכיר, נחתם ביולי האחרון אחרי שנים של משא ומתן בין וושינגטון לריאד, והוא מעניק את הבסיס המשפטי לחברות אמריקניות לפעול בסעודיה ולפתח בה מתקני גרעין כמו תחנות כוח אזרחיות. אבל סעודיה, שיורש העצר שלה ושליטה בפועל מוחמד בן סלמאן הצהיר כבר ב-2018 כי אם איראן תפתח נשק גרעיני גם ארצו תחתור לכך, סירבה במגעים מול ארה"ב לוותר על היכולת להעשיר אורניום בכוחות עצמה, או לחתום על הסכם פיקוח הדוק עם הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית (סבא"א), הסכם המכונה "פרוטוקול נוסף" – ושעליו חתמה למשל איחוד האמירויות כחלק מהסכם הגרעין האזרחי שלה עם ארה"ב ב-2009, שנחשב מאז ל"תקן הזהב" בכל הנוגע להסכמי סיוע מהסוג הזה.

גלריה ( צילום: Hamed Jafarnejad/ISNA/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS, REUTERS / Jonathan Ernst, shutterstockBandar Algaloud/Courtesy of Saudi Royal Court/Handout via REUTERS )

במקום זאת, ההסכם שהושג ביולי כולל אמצעי פיקוח אמריקניים, שבוושינגטון טענו כי יהיו מספקים כדי למנוע כל חשש מאפשרות שסעודיה תנצל את התוכנית האזרחית כדי לפתח נשק גרעיני בעתיד, אבל התנאים שפורסמו בהמשך עוררו דאגה גדולה בקרב מומחים, וגם בקרב מחוקקים דמוקרטים בקונגרס, המותחים עליו ביקורת גדולה. לפי "וול סטריט ג'ורנל", ההסכם לא יאפשר לסעודיה להעשיר מיד אורניום בכוחות עצמה, ותחילה היא תידרש (כמו איחוד האמירויות למשל), לייבא אורניום מועשר מחו"ל, אבל הוא קובע שבשנתיים הראשונות ייערך מחקר שיבחן את "הכדאיות הכלכלית" של העשרת אורניום על אדמת סעודיה, ואת אמצעי הפיקוח שיידרשו במקרה כזה כדי למנוע את הסכנה של ניצול הדבר לפיתוח נשק גרעיני, או לפחות את היכולת לעשות זאת.

ב"ג'ורנל" דווח שאם בארה"ב ובסעודיה יגיעו למסקנה שיש צורך בהעשרה סעודית, החברות האמריקניות והספקים הזרים שלהן יבנו מתקן שבו תבוצע ההעשרה – והיא תוגבל תחילה לרמה של 5%. מחקר נוסף שייערך בשלב זה יבחן את האפשרות של הגדלת רמת ההעשרה ל-20%, רמה שנחשבת לגבוהה יחסית, ואף שיש מומחים המסבירים כי יש לה גם שימוש אזרחי – הם מסבירים שבפועל מדובר בהשלמה של רוב הדרך הדרושה להעשרת אורניום לרמה צבאית של 90%. החשש שמביעים המומחים הוא מה יקרה אם חלק מהחומר המועשר "יוסט" באופן חשאי לצורך צבאי. בממשל טראמפ טוענים מנגד כי עצם מעורבותן של החברות האמריקניות בתוכנית תמנע את הסכנה הזו, ולטענתם ההסכם חשוב מפני שהוא מונע מריאד לפנות לסיוע סיני או רוסי בפיתוח תוכנית הגרעין שלה.

בדיווח הערב ב"וושינגטון פוסט" ציינו כי לצד המודיעין שהזהיר מכך שריאד לא שוללת פיתוח נשק גרעיני, גם עמדת מחלקת המדינה נכללה במסמכים המסווגים שנשלחו לקונגרס בחודש שעבר. הגורמים ששוחחו עם העיתון אמרו כי עמדת מחלקת המדינה מצטיירת כבוטחת יותר באמצעי ההגנה שנקבעו בהסכם ובערבויות מצד ממשלת סעודיה. הממשלה בריאד לא הגיבה ישירות לבקשת תגובה של ה"פוסט", אך הפנתה להצהרה קודמת של שר האנרגיה שלה, עבדולעזיז בן סלמאן, שאמר כי תוכנית הגרעין תהיה למטרות שלום ותפותח "ברמות הגבוהות ביותר של אחריות ושקיפות".

תחנת כוח גרעינית באיחוד האמירויות. היא חתמה על "תקן הזהב" לפיקוח בינלאומי הדוק

הנשיא טראמפ אמנם הודיע כי ההסכם עם סעודיה לא ייכנס לתוקף מבלי שזו תצטרף להסכמי אברהם ותנרמל את היחסים עם ישראל , אבל בינתיים הוא כבר העביר את ההסכם לבחינת המחוקקים בקונגרס – שם אמנם רבים מתנגדים לו, אבל הם יידרשו לרוב של שני שלישים בסנאט ובבית הנבחרים כדי למנוע וטו של הנשיא. הסנאטור הדמוקרטי ג'ף מרקלי מאורגון אמר ל"פוסט" כי ארה"ב לא צריכה להסתמך על דבריה של סעודיה בנושא כה חשוב. "זה קשקוש מוחלט", הוא אמר, וטען כי דרישותיה של סעודיה בכל הנוגע לרצון להעשיר אורניום בעצמה מעידות על שאיפה לפתח תוכנית שלא תהיה אזרחית לחלוטין.