רשת טוגו, הגדולה בישראל לנעליים מוזלות, סוגרת לאחר 24 שנה את כל פעילותה ואת 34 הסניפים שנותרו לה. הרשת נכשלה בתחרות מול אתרי קניות זולים מחו"ל ומול רשתות האופנה, שהוסיפו בשנים האחרונות את תחום הנעליים כמוצר משלים. כעת מקיימת הרשת מכירת חיסול בסניפיה: שני זוגות ב-50 שקל. טוגו נוסדה בשנת 2002 על ידי מאיר נאג'יבי, חמו יהודה ניסני והאחים רחמני, עולים מאיראן, שפתחו את החנות הראשונה ברחוב אלנבי בתל אביב. הרשת התפרסמה תחת הסיסמה "אחד לא מספיק לך?", ובשורת המחיר שלה הייתה עוצמתית. בתחילה נרתעו הקניונים מעסקי הדיסקאונט ולא השכירו לרשת שטחים.