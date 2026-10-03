בשבוע החולף ראיתי שהשר לביטחון לאומי איתמר בן גביר משתף ב"ריאיון" ובהתלהבות יתרה וילדותית את "סיפור הזיתים בקציעות". כמי שנכח באירוע החצי מטורלל חצי עצוב הזה בתפקיד מפקד המחוז הדרומי בשב״ס יש לי גם מה לומר. מאז שפרשתי משב״ס לפני כשנתיים די שמרתי לעצמי עם עצמי את הסיפור ההזוי הזה עד היום.

השר בן גביר ( צילום: רועי ידובסקי, ועדת הבחירות המרכזית )

יום שלישי, צום י"ז בתמוז שעות הערב, אני בדרכי צפונה אחרי עוד שבוע מאתגר במחוז שבו אלפי כלואים ביטחוניים ופליליים ב-11 בתי סוהר, מעדכנים אותי שהשר בדרך לקציעות. "מה קרה" אני שואל? מתוך ידיעה ברורה שלא התרחש שום אירוע חריג שמצדיק את הגעת השר לקציעות.

מסבירים לי בגמגום שמישהו הדליף לשר תמונת חמגשית ארוחת צהריים של אסיר ביטחוני והשר בכלל לא אהב מה שהוא ראה.

אני מייד עושה פניית פרסה וחוזר דרומה לקציעות כשכבר בדרך אני מנסה להבין מה קרה ומה גודל האירוע. הנציב גם הוא בדרך, ומפקד הכלא שממילא לא יצא הביתה כבר חודשים (בעיצומה של מלחמת חרבות ברזל) ממתין להגעת השר.

הגעתי לכלא קצת לפני הגעת השר ופמלייתו. מפקד הכלא בלחץ ואני מרגיע אותו: "הכל טוב אחי יש פקודות ויש נהלים", אני אומר לו - "בכל מקרה תכין את לוח המזון של האסירים".

מאבטחים, צ'קלקות, נשקים ושופוני

מגיע השר במלוא הדרו עם פמליה של 10 אנשים – מאבטחים, צ'קלקות, נשקים ושופוני, פמליה של הנציב עם מאבטחיו ואנוכי. כולם מתכנסים בלשכת המפקד ואז מחליט בן גביר לשתף את תובנותיו על החמגשית והזיתים שנראית כאילו הוציאו אותה ממאסטר שף של הגיהנום.

אני מוציא את התפריט ומניח אותו לידי. שואל כבוד השר בתקיפות: "למה יש שם שניצל? למה יש טחינה? ולמה כל כך הרבה זיתים?"

אני מקשיב בסבלנות ומשיב: "אדוני השר, יש תפריט לביטחוניים. מפורט בו מה מגיע לאסיר כל יום ביומו, התמונה צולמה בשבת ולכן בשבת האסיר מקבל שניצל, טחינה וזיתים". "ודרך אגב אם תשים לב" אני מוסיף לכבוד השר, "אתה חתום על התפריט".

לא נראה לי שהשר אהב את התשובות שלי כי הוא ניסה להסביר לנו שהמשילות מתחילה בזיתים, ובעצם ככה הוא מממש את אחריותו

שקט השתרר בחדר. "אז למה כל כך הרבה זיתים?" הוא שואל. אני שולף את משקל המזון וקופסת זיתים של האסירים שהכינותי מראש.

"בוא נבדוק כמה זיתים נכנסים בכ-60 גרם? שזה מה שכתוב בתפריט, שאתה חתום עליו" אני משיב ומדגיש לשר בשנית מי חתום על התפריט.

השעה כבר 19:00 כולם עייפים ורעבים. בכל זאת צום היום ואנחנו סופרים זיתים. "נחלק זיתים גדולים יותר ככה יהיו פחות" אני אומר לו, לא צחק. משם המשכנו כולנו לשבור את הצום בחדר האוכל של הכלא. שלושים איש שנסעו עד קציעות כי השר ראה בתמונה שני זיתים קטנים ומיותרים.